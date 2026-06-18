Transfert au PSG : Le FC Barcelone demande un service à Julian Alvarez !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est l’un si ce n’est le gros dossier de ce début de mercato : Julian Alvarez va-t-il quitter l’Atletico de Madrid ? L’international argentin de 26 ans a la cote sur le marché anglais, français et espagnol où Arsenal, le PSG et le FC Barcelone auraient tous à cœur de l’intégrer dans leurs vestiaires. Néanmoins, la préférence du joueur est connue, mais ne pourrait pas prendre vie tant qu’il ne parlera pas dans la presse...

Ce lundi 15 juin, le mercato estival a repris ses droits. Contrairement au Real Madrid qui a déjà officialisé les signatures de Marc Cucurella et de Bernardo Silva, le FC Barcelone a simplement accueilli Anthony Gordon avant son départ pour les États-Unis dans le cadre de la Coupe du monde qu’il dispute avec l’Angleterre. Cependant, le comité directeur du Barça prévoit de mener à bien un dossier qui risque de s’éterniser jusqu’au terme de la session des transferts dont la date est programmée au 1er septembre.

Le PSG et Arsenal snobés par Julian Alvarez ? Julian Alvarez est pour le moment le hit de l’été. Le FC Barcelone, Arsenal, le PSG, tous semblent en pincer pour le champion du monde de 26 ans. Le Real Madrid a d’ailleurs pris la foudre de l’Atletico de Madrid en tentant d’approcher son rival territorial avec une offre de 150M€ en guise de promesse de campagne du président réélu Florentino Pérez. Le Paris Saint-Germain serait particulièrement intéressé par le transfert de Julian Alvarez, mais ne semble pas avoir la préférence du principal concerné selon Mundo Deportivo qui assure ce jeudi que l’attaquant de l’Albiceleste prioriserait le FC Barcelone au PSG et Arsenal.