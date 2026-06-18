Mercato - PSG : Un dernier détail à régler avant le transfert de Bradley Barcola ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Maladroit pendant la finale de la Ligue des champions, Bradley Barcola aurait pu offrir la victoire au PSG face à Arsenal avant la fatidique séance de tirs au but (1-1 puis 4-3) s’il n’avait pas manqué ses tentatives en prolongations devant David Raya. Les Gunners, sous l’impulsion du coach Mikel Arteta, préparerait leur offensive pour le transfert de Barcola.

A l’instar du cas Ousmane Dembélé, le dossier Bradley Barcola a été un sujet de discussions et de rumeurs qui a animé l’actualité du PSG pendant de longs mois cette saison. Les deux recrues estivales de 2023 sont sous contrat jusqu’en juin 2028. Fidèle à ses habitudes, le conseiller football du Paris Saint-Germain qu’est Luis Campos a entamé les négociations avec les parties concernées dans l’optique de trouver un accord pour poursuivre l’aventure avec le Ballon d’or et l’ailier dont le départ avait été refusé l’été dernier malgré les intérêts du Bayern Munich et de Liverpool.

Liverpool surveille le cas Bradley Barcola Et maintenant ? Le 6 décembre dernier, le10sport.com vous dévoilait que l’offre contractuelle envoyée par le PSG n’avait pas été jugée satisfaisante par le clan Barcola alors qu’en parallèle, Arsenal et Liverpool se préparaient à saisir la moindre opportunité avec l’international français de 23 ans. Les semaines sont passées et l’intérêt des Reds pour l’attaquant latéral est toujours bien prononcé comme affirmé par le10sport.com courant mai. Et ce n’est pas The Independent qui dira le contraire. Ces dernières heures, il a été spécifié que l’équipe reprise par Andoni Iraola après le départ d’Arne Slot serait toujours dans une phase d’observation quant à l’évolution de sa situation puisque Liverpool aurait à coeur de recruter deux ailiers.