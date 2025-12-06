EXCLU - Mercato - PSG : Barcola, ça n’avance pas

En discussions avec Bradley Barcola et ses représentants pour une prolongation de contrat, le PSG n’a pas encore réussi à convaincre l’international français. Et selon nos informations, en coulisses, les clubs anglais s’activent de plus en plus.
Le PSG a lancé une grande campagne de prolongations de contrat. Semaine après semaine, Luis Campos sécurise le projet en cours et parvient à avancer sur de nombreux dossiers comme Willian Pacho, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Bradley Barcola. L’idée du club parisien étant d’officialiser les prolongations de contrat de manière « collective », leitmotiv du nouveau projet.
Barcola a reçu une offre
Dans le dossier Bradley Barcola, le PSG a officiellement démarré les discussions il y a plusieurs semaines. Paris a transmis une première offre financière à son joueur, avec une belle revalorisation salariale à la clé lui permettant d’intégrer le haut du classement des plus gros salaires du vestiaire. Mais pour l’heure, cette proposition n’a pas été acceptée. Barcola n’étant pas pleinement satisfait de sa situation au PSG, son clan prend son temps avant de pouvoir se positionner concrètement.
Liverpool est chaud, Arsenal arrive
Pour le moment, aucune décision n’a été prise de la part de Bradley Barcola. Prolonger pour rester et devenir incontournable au PSG, ce qui n’est pas encore le cas. Ou refuser et envisager un départ à l’été 2026, scénario qui n’est clairement pas à exclure. En coulisses, les intérêts sont très nombreux, Bradley Barcola croule sous les propositions. L’Arabie Saoudite est là mais ne fait pas partie des priorités du Français. En Angleterre, Liverpool est effectivement un candidat très actif. Et nos sources indiquent qu’Arsenal fait une entrée remarquée pour tenter de séduire l’ailier Barcola…