EXCLU - Mercato - PSG : Barcola, ça n’avance pas

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En discussions avec Bradley Barcola et ses représentants pour une prolongation de contrat, le PSG n’a pas encore réussi à convaincre l’international français. Et selon nos informations, en coulisses, les clubs anglais s’activent de plus en plus.

Le PSG a lancé une grande campagne de prolongations de contrat. Semaine après semaine, Luis Campos sécurise le projet en cours et parvient à avancer sur de nombreux dossiers comme Willian Pacho, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Bradley Barcola. L’idée du club parisien étant d’officialiser les prolongations de contrat de manière « collective », leitmotiv du nouveau projet.

Barcola a reçu une offre Dans le dossier Bradley Barcola, le PSG a officiellement démarré les discussions il y a plusieurs semaines. Paris a transmis une première offre financière à son joueur, avec une belle revalorisation salariale à la clé lui permettant d’intégrer le haut du classement des plus gros salaires du vestiaire. Mais pour l’heure, cette proposition n’a pas été acceptée. Barcola n’étant pas pleinement satisfait de sa situation au PSG, son clan prend son temps avant de pouvoir se positionner concrètement.