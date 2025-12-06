«Le club avait besoin d’argent», un joueur de l’OM balance sur son transfert !

Alexis Brunet

À l’été 2016, alors âgé de 20 ans, Benjamin Pavard avait pris une décision importante pour la suite de sa carrière en rejoignant Stuttgart en D2 allemande. Un choix quelque peu forcé pour l’actuel défenseur de l’OM car à l’époque le LOSC avait besoin d’argent, mais le Français ne regrette pas du tout car cela l’a forgé.

Après des aventures à Stuttgart, au Bayern Munich et à l’Inter Milan, Benjamin Pavard a décidé l’été dernier de faire son retour en France. Le défenseur central s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat avec l’OM lors du dernier jour du mercato estival.

« Le club avait besoin d’argent » Neuf ans après son départ du LOSC, Benjamin Pavard a donc fait son retour en France. Le défenseur de l’OM a révélé lors d’un entretien accordé à La Voix du Nord qu’il ne souhaitait pas forcément quitter Lille en 2016, mais le club du nord avait alors besoin d’argent. « Le club avait besoin d’argent. Et j’ai eu cette opportunité. Je ne regrette pas, ça m’a forgé. Je ne sais pas si j’aurais eu la même carrière si j’étais resté à Lille. C’est sûr qu’à l’époque, ça m’avait fait bizarre… Il fallait que je joue, que je sois ambitieux. Certains m’ont demandé pourquoi j’allais en D2 à Stuttgart, mais je savais que c’était un gros club quand même. »