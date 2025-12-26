Coup de tonnerre en F1, Max Verstappen prêt à tout plaquer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, la Formule 1 va considérablement évoluer avec une nouvelle réglementation. Les cartes devraient alors redistribuées. Max Verstappen jouera-t-il toujours les premiers rôles pour tenter d’aller chercher un cinquième titre de champion du monde au volant de sa Red Bull ? Voilà que les performances de sa monoplace devraient avoir un rôle direct sur son avenir, Verstappen était visiblement prêt à tout arrêter du jour au lendemain.

En 2022, Max Verstappen prolongeait son contrat avec Red Bull. Une signature qui le liait alors jusqu’en 2028 avec son écurie. Mais le Néerlandais restera-t-on pour autant jusqu’à cette date ? Les rumeurs sont régulières à propos de l’avenir du quadruple champion du monde. Alors qu’on a beaucoup parlé d’un potentiel transfert de Verstappen, ce dernier pourrait également tout simplement décider d’arrêter la Formule 1.

« Je peux facilement quitter le Championnat dès demain » Max Verstappen restera-t-il encore longtemps en Formule 1 ? Peut-être pas… Dans des propos accordés à Press Association, le pilote Red Bull a jeté un véritable froid concernant son avenir. « Mon contrat court jusqu'en 2028, mais ça dépendra des nouvelles règles en 2026 et de si elles sont sympas et fun. Si elles ne le sont pas, je ne me vois pas rester. Je ne pense pas à remporter sept titres. Ce n'est pas quelque chose que je me sens obligé de faire avant de quitter la discipline. Je peux facilement quitter le Championnat dès demain », a balancé Verstappen.