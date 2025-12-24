F1 - Transfert de Verstappen : L'annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de longues semaines l'avenir de Max Verstappen a été un sujet brûlant dans le paddock de Formule 1. Finalement, le quadruple champion du monde sera toujours chez RedBull la saison prochaine, mais la menace d'un départ sera toujours présente. Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull GmbH en charge du sport, évoque d'ailleurs ce sujet.

L'année 2025 aura été marquée en Formule 1 par le rumeurs concernant l'avenir de Max Verstappen, longtemps annoncé chez Mercedes. Mais alors que Red Bull a effectué d'énormes changements en interne, en remplaçant notamment Christian Horner par Laurent Mekies, le quadruple champion du monde a décidé de rester. Cependant, rien ne garantit qu'il restera jusqu'en 2028, la date de la fin de son contrat. Interrogé à ce sujet, Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull GmbH en charge du sport, a toutefois fait preuve d'un grand optimisme.

Oliver Mintzlaff très confiant pour Max Verstappen « Ce qui est important de dire, c’est que je n’ai pas peur d’une quelconque clause de performance dans son contrat. La chose la plus importante pour un sportif, c’est de voir que tout le monde dans l’équipe se donne à fond pour lui. Et je pense que Max est impressionné par la façon dont les résultats et l’atmosphère au sein de l’équipe ont évolué cette année », estme-t-il dans une interview accordée à De Telegraaf avant de poursuivre.