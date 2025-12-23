F1 - Séparation avec Verstappen : La décision radicale !

En cours de saison, Red Bull a pris une décision radicale pour redresser la barre. Alors que les résultats n’étaient pas à la hauteur des attentes, l’écurie autrichienne s’est séparée de Christian Horner. Team Principal historique de l’équipe de Max Verstappen, le Britannique a été remplacé par Laurent Mekies. Et Oliver Mintzlaff s’est livré sur ce choix.
Red Bull a vécu deux saisons en une seule en 2025. La première partie d’année a été rythmée par de nombreuses difficultés concernant le développement de la monoplace de Max Verstappen. L’écurie autrichienne a alors pris une décision radicale en se séparant de son Team Principal historique Christian Horner pour le remplacer par Laurent Mekies. Et Oliver Mintzlaff s’est livré sur ce choix qui a tout changé pour Red Bull.
«Nous devions faire quelque chose»
« Je ne veux pas parler de risque, car nous étions à 100% derrière cette mesure. Parce que nous savions que nous devions faire quelque chose. Je ne suis pas un manager qui embauche et licencie à tout va, quelqu'un qui licencie les gens sans raison. Christian a un superbe palmarès au sein de l'équipe et a remporté de nombreux succès. Tout le monde ici, moi y compris, l'apprécie pour ce qu'il a accompli. Mais cela fait aussi partie d'une organisation professionnelle » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Ce n'était pas une décision facile»
« On ne peut pas continuer à s'appuyer sur l'histoire et nous avons senti qu'il était temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Ce n'était pas une décision facile, mais nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Je n'ai rien de négatif à dire sur Christian. Tout simplement parce qu'il a beaucoup apporté à Red Bull. Mais il arrive toujours un moment où les choses ne vont pas bien et où l'entreprise doit prendre une décision. Faut-il donner plus de temps à quelqu'un ou est-il temps de trouver un nouveau leader ? Nous avons estimé qu'il était temps de changer » a ensuite ajouté Oliver Mintzlaff.