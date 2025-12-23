F1 - Séparation avec Verstappen : La décision radicale !

Pierrick Levallet

Red Bull a vécu deux saisons en une seule en 2025. La première partie d’année a été rythmée par de nombreuses difficultés concernant le développement de la monoplace de Max Verstappen. L’écurie autrichienne a alors pris une décision radicale en se séparant de son Team Principal historique Christian Horner pour le remplacer par Laurent Mekies. Et Oliver Mintzlaff s’est livré sur ce choix qui a tout changé pour Red Bull.

«Nous devions faire quelque chose» « Je ne veux pas parler de risque, car nous étions à 100% derrière cette mesure. Parce que nous savions que nous devions faire quelque chose. Je ne suis pas un manager qui embauche et licencie à tout va, quelqu'un qui licencie les gens sans raison. Christian a un superbe palmarès au sein de l'équipe et a remporté de nombreux succès. Tout le monde ici, moi y compris, l'apprécie pour ce qu'il a accompli. Mais cela fait aussi partie d'une organisation professionnelle » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.