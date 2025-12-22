F1 : Séparation avec Hamilton, Ferrari confirme !

Au moment de faire le bilan de la saison écoulée, Frédéric Vasseur a reconnu avoir « sous-estimé l’ampleur du changement » pour Lewis Hamilton, passé de Mercedes à Ferrari. Le directeur d’équipe de la Scuderia estime qu’il doit améliorer sa collaboration avec le Britannique, confirmant qu’un changement d’ingénieur était une possibilité.
Frédéric Vasseur assume sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées par Lewis Hamilton cette saison. Le septuple champion du monde a vécu une première année difficile avec Ferrari, conclue avec sans aucune victoire, ni podium, une première dans sa carrière.
« J'ai sous-estimé l'ampleur du changement »
« J'ai sous-estimé l'ampleur du changement. Pendant 20 ans, il a été lié au monde Mercedes. Pour lui, tout était différent : la culture, les méthodes, les logiciels, les composants, les personnes. Et si vous n'êtes pas toujours au top dans tous les domaines, vous perdez des dixièmes, la différence entre une cinquième et une quinzième place cette année était minime », a confié Frédéric Vasseur, dans des propos relayés par le Corriere della Sera.
Ferrari envisage un changement d’ingénieur pour Hamilton
« Nous devons améliorer notre collaboration, il doit essayer de tirer le meilleur parti de sa voiture. Chaque détail compte. Il s'agit aussi de mieux se comprendre, avec l'autre côté du garage (celui de Charles, ndlr), nous nous connaissons mieux, nous savons ce dont Lewis a besoin, ce qu'il veut. Moi aussi, je dois comprendre ce qu'il veut », a poursuivi le directeur d’équipe de Ferrari. La Scuderia envisage toutes les options pour aider Lewis Hamilton à performer, même un changement d’ingénieur, ce qui pourrait marquer la fin de la collaboration du Britannique avec Riccardo Adami. « Nous évaluons toutes les options », a ajouté Frédéric Vasseur.