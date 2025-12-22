F1 : Séparation avec Hamilton, Ferrari confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment de faire le bilan de la saison écoulée, Frédéric Vasseur a reconnu avoir « sous-estimé l’ampleur du changement » pour Lewis Hamilton, passé de Mercedes à Ferrari. Le directeur d’équipe de la Scuderia estime qu’il doit améliorer sa collaboration avec le Britannique, confirmant qu’un changement d’ingénieur était une possibilité.

Frédéric Vasseur assume sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées par Lewis Hamilton cette saison. Le septuple champion du monde a vécu une première année difficile avec Ferrari, conclue avec sans aucune victoire, ni podium, une première dans sa carrière.

« J'ai sous-estimé l'ampleur du changement » « J'ai sous-estimé l'ampleur du changement. Pendant 20 ans, il a été lié au monde Mercedes. Pour lui, tout était différent : la culture, les méthodes, les logiciels, les composants, les personnes. Et si vous n'êtes pas toujours au top dans tous les domaines, vous perdez des dixièmes, la différence entre une cinquième et une quinzième place cette année était minime », a confié Frédéric Vasseur, dans des propos relayés par le Corriere della Sera.