F1 : Verstappen, le miracle totalement inattendu !

S’il n’a pas remporté son cinquième titre de champion du monde, Max Verstappen nous a offert une fin de saison palpitante, terminant à la deuxième place au classement, derrière Lando Norris. Une remontée miraculeuse pour Romain Grosjean, qui estime que le Néerlandais a réalisé une des meilleures saisons de sa carrière.
Alors que le championnat semblait déjà terminé à la pause estivale, il y a finalement eu du suspense jusqu’au bout cette saison en Formule 1. Lors du dernier Grand Prix de 2025 à Abu Dhabi, Max Verstappen avait encore la possibilité d’être sacré champion du monde pour la cinquième fois consécutive. Cela n’est pas arrivé, mais le Néerlandais a tout de même impressionné cette saison.
« C'est un miracle qu'il soit revenu dans la lutte à Abu Dhabi »
« En 2025, Abu Dhabi a été presque la course la moins excitante de toute la saison. Mais la préparation et le suspense avant Abu Dhabi ont été incroyables. Max Verstappen, je dois le dire, a été cette année le pilote le plus exceptionnel de tous », a confié Romain Grosjean, dans un entretien accordé à beIN SPORTS. « Il n'avait pas une bonne voiture, a perdu beaucoup de points, et c'est un miracle qu'il soit revenu dans la lutte à Abu Dhabi. Il n'aurait jamais dû être là, et finir à seulement deux points derrière Lando Norris est remarquable. »
« C'est assurément l'une de ses meilleures saisons »
« C'est assurément l'une de ses meilleures saisons. L'an dernier, il était déjà fort ; l'année d'avant, la voiture était tellement dominante que c'en était presque facile. Enfin, ce n'est jamais vraiment facile, mais c'était plus facile », a ajouté Romain Grosjean. « Son premier titre mondial avait été difficile, avec une bataille intense contre Lewis. Donc c'était déjà une très belle saison. Mais cette année, revenir de si loin, être aussi impressionnant, régulier et solide… cela a été très inspirant pour beaucoup de pilotes. »