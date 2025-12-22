F1 : Verstappen, le miracle totalement inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’a pas remporté son cinquième titre de champion du monde, Max Verstappen nous a offert une fin de saison palpitante, terminant à la deuxième place au classement, derrière Lando Norris. Une remontée miraculeuse pour Romain Grosjean, qui estime que le Néerlandais a réalisé une des meilleures saisons de sa carrière.

Alors que le championnat semblait déjà terminé à la pause estivale, il y a finalement eu du suspense jusqu’au bout cette saison en Formule 1. Lors du dernier Grand Prix de 2025 à Abu Dhabi, Max Verstappen avait encore la possibilité d’être sacré champion du monde pour la cinquième fois consécutive. Cela n’est pas arrivé, mais le Néerlandais a tout de même impressionné cette saison.

« C'est un miracle qu'il soit revenu dans la lutte à Abu Dhabi » « En 2025, Abu Dhabi a été presque la course la moins excitante de toute la saison. Mais la préparation et le suspense avant Abu Dhabi ont été incroyables. Max Verstappen, je dois le dire, a été cette année le pilote le plus exceptionnel de tous », a confié Romain Grosjean, dans un entretien accordé à beIN SPORTS. « Il n'avait pas une bonne voiture, a perdu beaucoup de points, et c'est un miracle qu'il soit revenu dans la lutte à Abu Dhabi. Il n'aurait jamais dû être là, et finir à seulement deux points derrière Lando Norris est remarquable. »