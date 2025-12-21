F1 : Max Verstappen avec Michael Schumacher, la déclaration d’amour !

Cette année, le titre a échappé de peu à Max Verstappen. Lando Norris s’est imposé face au pilote de Red Bull de seulement deux petites longueurs. Pourtant, le Britannique avait un avantage conséquent à la mi-saison. Mais comme Michael Schumacher, le Néerlandais possède une qualité qui a presque fait la différence dans la course au titre.
Lando Norris a eu très chaud dans la course au titre cette année. À la mi-saison, les deux McLaren avaient un avantage considérable sur Max Verstappen. Mais le Néerlandais a su rattraper son retard, à tel point que le Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de la saison s’est révélé décisif. Finalement, c’est le Britannique qui l’a emporté. Mais le pilote du Red Bull a failli inverser la tendance grâce à une qualité qu’il a en commun avec un certain Michael Schumacher.
«Revenir d’un tel écart demande une mentalité très particulière»
« Max a fait une très grande saison. Personne ne peut lui enlever ce retour d’anthologie. Il possède cette qualité qu’avait Michael Schumacher : la concentration, l’acharnement et la capacité d’extraire absolument tout de la voiture, à chaque tour. Il ne débranche jamais. Même quand la pression est énorme, il reste complètement en contrôle. C’est quelque chose que l’on ne voit que chez les très grands » a d’abord expliqué Damon Hill.
«Parfois, le meilleur pilote ne gagne pas le championnat»
« Il n’y a aucun mouvement inutile. Tout est précis, calculé et efficace. Revenir d’un tel écart demande une mentalité très particulière. Il a simplement continué à faire ce qu’il attendait de lui-même, semaine après semaine. Tout le monde peut briller quand tout est facile. Max, lui, brille quand les choses sont difficiles. Les titres sont importants, mais ils ne racontent pas toute l’histoire. Parfois, le meilleur pilote ne gagne pas le championnat » a ensuite ajouté le champion du monde 1996.