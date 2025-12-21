F1 : Max Verstappen avec Michael Schumacher, la déclaration d’amour !

Pierrick Levallet

Cette année, le titre a échappé de peu à Max Verstappen. Lando Norris s’est imposé face au pilote de Red Bull de seulement deux petites longueurs. Pourtant, le Britannique avait un avantage conséquent à la mi-saison. Mais comme Michael Schumacher, le Néerlandais possède une qualité qui a presque fait la différence dans la course au titre.

Lando Norris a eu très chaud dans la course au titre cette année. À la mi-saison, les deux McLaren avaient un avantage considérable sur Max Verstappen. Mais le Néerlandais a su rattraper son retard, à tel point que le Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de la saison s’est révélé décisif. Finalement, c’est le Britannique qui l’a emporté. Mais le pilote du Red Bull a failli inverser la tendance grâce à une qualité qu’il a en commun avec un certain Michael Schumacher.

«Revenir d’un tel écart demande une mentalité très particulière» « Max a fait une très grande saison. Personne ne peut lui enlever ce retour d’anthologie. Il possède cette qualité qu’avait Michael Schumacher : la concentration, l’acharnement et la capacité d’extraire absolument tout de la voiture, à chaque tour. Il ne débranche jamais. Même quand la pression est énorme, il reste complètement en contrôle. C’est quelque chose que l’on ne voit que chez les très grands » a d’abord expliqué Damon Hill.