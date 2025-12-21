F1 - Séparation avec Verstappen : Le dérapage inattendu !

Pierrick Levallet

Pour Red Bull, l’année 2025 a été mouvementée. L’écurie autrichienne a vécu deux saisons en une seule. La première partie était loin d’être convaincante. Les dirigeants de l’équipe de Max Verstappen ont alors pris une grande décision en se séparant de Christian Horner pour le remplacer par Laurent Mekies, qui officiait alors chez Racing Bulls. Zak Brown estime d’ailleurs que les choses ont échappé au contrôle du Britannique, et que c’est ce qui a causé son éviction.

«Il a changé» « Évidemment, les choses ont dérapé ces deux dernières années. Mais je pense qu’il reviendra. Je connais Christian depuis plus de trente ans. Nous nous entendions bien. Ses résultats sont impressionnants, chapeau bas. Mais il a changé. La célébrité, l’argent et la gloire liés à Drive to Survive lui sont un peu montés à la tête » a d’abord expliqué le patron de McLaren dans des propos rapportés par F1i.