F1 : Rupture «difficile», Verstappen balance !

Au cours de la saison, Red Bull a provoqué une révolution. L’écurie autrichienne a décidé de se séparer de son directeur Christian Horner afin de promouvoir Laurent Mekies. Une stratégie qui s’est finalement avérée payante, bien que la rupture avec Horner ait pu être compliquée à gérer pour Max Verstappen, qui est revenu sur le sujet.
Une grosse séparation chez Red Bull. Après vingt ans de bons et loyaux services, Christian Horner a été remercié par l’écurie autrichienne en 2025, alors que les résultats étaient décevants. Très proche de l’ancien Team Principal, Max Verstappen est revenu sur son départ.
« Les choses n'allaient pas très bien pour l'ensemble de l'équipe »
« Je dois dire que les choses n'allaient pas très bien pour l'ensemble de l'équipe en termes de résultats. Il y avait évidemment un peu de tensions au sein de l'équipe. Et quand les choses ne vont pas bien depuis longtemps… Au final, les actionnaires voulaient eux aussi du changement », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Motorsport.
« J'ai créé un lien avec Christian, et accompli énormément de choses »
« Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont les choses se passaient. Ils ont décidé de faire un changement et de promouvoir Laurent. Au bout du compte, c'est toujours difficile. J'ai créé un lien avec Christian, et accompli énormément de choses. Surtout en 2021, ces moments-là aussi, on ne les oublie jamais. Christian est vraiment allé au feu pour moi. Ce genre de choses est toujours difficile quand on se parle au téléphone », conclut Verstappen.