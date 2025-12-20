F1 : «Ça fait peur», le grand danger avec Verstappen !

Alors qu'il semblait en difficulté cette année, Max Verstappen a fait un retour incroyable pour échouer à seulement 2 points d'un 5ème titre mondial consécutif. Le Néerlandais a fait preuve d'une maîtrise incroyable de sa voiture malgré les avancées techniques de McLaren. Damon Hill estime qu'il est bien prêt pour reprendre sa couronne en 2026.
Tout proche de venir à bout des McLaren cette année, Max Verstappen a prouvé qu'il était encore un grand pilote. Le Néerlandais lance même les débats concernant sa place à l'échelle de l'histoire de la Formule 1. Pour Damon Hill, il n'y a aucun doute : Verstappen fait partie des plus grands talents. A 28 ans, il pourrait étoffer un peu plus son palmarès.
« Parfois, le meilleur pilote ne remporte pas le titre »
Largué avant la pause estivale, Max Verstappen a connu une deuxième partie de saison très efficace et il n'a fini qu'à deux points de Lando Norris. Un écart minime qui en dit long sur les immenses qualités du Néerlandais. « Max a fait une très grande saison. Personne ne peut lui enlever ce retour d’anthologie. Il a cette qualité qu’avait Schumacher. La concentration, l’acharnement, la capacité à extraire absolument tout de la voiture à chaque tour. Il ne débranche jamais. Même lorsque la pression est énorme, il reste totalement en contrôle. C’est quelque chose que l’on ne voit que chez les tout meilleurs. Revenir d’un écart de points aussi important et pousser la lutte jusqu’au bout demande une mentalité très particulière. Il a simplement continué à délivrer ce qu’on attendait de lui. Ce qu’il attendait de lui-même. Semaine après semaine, il était là. Les titres sont importants, mais ils ne racontent pas toute l’histoire. Parfois, le meilleur pilote ne remporte pas le titre » débute Damon Hill, d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.
Verstappen fait peur, nouveau titre à venir ?
Impressionnant au volant, Max Verstappen a prouvé qu'il était capable de remporter un nouveau titre malgré les difficultés rencontrées. Il pourra commencer l'année 2026 avec sérénité concernant ses capacités. Reste à savoir comment réagiront les voitures avec les nouvelles règlementations. « Les équipes ont dû réagir à lui. Les pilotes ont dû penser à lui. Ça veut tout dire. Quand on parle des meilleurs pilotes de tous les temps, Max a sa place dans cette discussion. Absolument. Il a encore faim. Et c’est ça qui fait peur à tout le monde » poursuit-il.