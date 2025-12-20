F1 : «Ça fait peur», le grand danger avec Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il semblait en difficulté cette année, Max Verstappen a fait un retour incroyable pour échouer à seulement 2 points d'un 5ème titre mondial consécutif. Le Néerlandais a fait preuve d'une maîtrise incroyable de sa voiture malgré les avancées techniques de McLaren. Damon Hill estime qu'il est bien prêt pour reprendre sa couronne en 2026.

Tout proche de venir à bout des McLaren cette année, Max Verstappen a prouvé qu'il était encore un grand pilote. Le Néerlandais lance même les débats concernant sa place à l'échelle de l'histoire de la Formule 1. Pour Damon Hill, il n'y a aucun doute : Verstappen fait partie des plus grands talents. A 28 ans, il pourrait étoffer un peu plus son palmarès.

« Parfois, le meilleur pilote ne remporte pas le titre » Largué avant la pause estivale, Max Verstappen a connu une deuxième partie de saison très efficace et il n'a fini qu'à deux points de Lando Norris. Un écart minime qui en dit long sur les immenses qualités du Néerlandais. « Max a fait une très grande saison. Personne ne peut lui enlever ce retour d’anthologie. Il a cette qualité qu’avait Schumacher. La concentration, l’acharnement, la capacité à extraire absolument tout de la voiture à chaque tour. Il ne débranche jamais. Même lorsque la pression est énorme, il reste totalement en contrôle. C’est quelque chose que l’on ne voit que chez les tout meilleurs. Revenir d’un écart de points aussi important et pousser la lutte jusqu’au bout demande une mentalité très particulière. Il a simplement continué à délivrer ce qu’on attendait de lui. Ce qu’il attendait de lui-même. Semaine après semaine, il était là. Les titres sont importants, mais ils ne racontent pas toute l’histoire. Parfois, le meilleur pilote ne remporte pas le titre » débute Damon Hill, d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.