Une star du PSG discute toujours avec Kylian Mbappé, «je peux encore compter sur lui»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé décidait que le moment était enfin venu de réaliser son rêve. Après 7 ans au PSG, le Français, arrivé au terme de son contrat, est alors parti libre pour rejoindre le Real Madrid. A cette occasion, Mbappé a laissé plusieurs amis dans le vestiaire parisien, mais malgré la distance, le lien n’a pas été rompu.

Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans de sa carrière sous le maillot du PSG. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le Français sera resté jusqu’en 2024, date de son départ pour le Real Madrid. Son contrat ayant exprimé, Mbappé a alors pu s’engager librement avec la Casa Blanca, là où il rêvait de jouer depuis son plus jeune âge. Au grand dam de la direction du PSG, le capitaine des Bleus a ainsi fait ses valises.

«Je suis content de l'avoir retrouvé» : Deux stars du PSG réunies… grâce à l’OM ! https://t.co/2mkZcs3fSy — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« Nous avons tissé des liens très forts à Paris » Kylian Mbappé avait pourtant plusieurs amis au PSG. A commencer par Achraf Hakimi. Au sein du club de la capitale, les deux joueurs sont devenus très proches sur et en dehors des terrains. Et même si le Français a signé au Real Madrid, le contact n’est pas rompu. En 2024, interrogé par GQ sur ses amis dans le football, Hakimi confiait : « Bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner Kylian Mbappé, qui était avec moi au PSG jusqu'à la saison dernière. Nous avons tissé des liens très forts à Paris et je sais que je peux compter sur lui ».