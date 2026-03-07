Une star du PSG discute toujours avec Kylian Mbappé, «je peux encore compter sur lui»

En 2024, Kylian Mbappé décidait que le moment était enfin venu de réaliser son rêve. Après 7 ans au PSG, le Français, arrivé au terme de son contrat, est alors parti libre pour rejoindre le Real Madrid. A cette occasion, Mbappé a laissé plusieurs amis dans le vestiaire parisien, mais malgré la distance, le lien n’a pas été rompu.
Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans de sa carrière sous le maillot du PSG. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le Français sera resté jusqu’en 2024, date de son départ pour le Real Madrid. Son contrat ayant exprimé, Mbappé a alors pu s’engager librement avec la Casa Blanca, là où il rêvait de jouer depuis son plus jeune âge. Au grand dam de la direction du PSG, le capitaine des Bleus a ainsi fait ses valises.
« Nous avons tissé des liens très forts à Paris »
Kylian Mbappé avait pourtant plusieurs amis au PSG. A commencer par Achraf Hakimi. Au sein du club de la capitale, les deux joueurs sont devenus très proches sur et en dehors des terrains. Et même si le Français a signé au Real Madrid, le contact n’est pas rompu. En 2024, interrogé par GQ sur ses amis dans le football, Hakimi confiait : « Bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner Kylian Mbappé, qui était avec moi au PSG jusqu'à la saison dernière. Nous avons tissé des liens très forts à Paris et je sais que je peux compter sur lui ».
« Une relation très spéciale » aussi avec le fils de Zidane
Et voilà qu’il n’y a pas que Kylian Mbappé pour Achraf Hakimi. C’est ainsi que le latéral droit du PSG faisait également savoir : « J'ai une relation très spéciale depuis des années avec Munir Mohand Mohamedi, le gardien de but de l'équipe nationale marocaine. C'est l'une des personnes à qui je peux tout confier et c'est agréable de s'ouvrir comme ça. Il en va de même pour Luca Zidane, le fils de l'immense Zinédine, qui était mon partenaire de jeu depuis mon enfance dans les équipes de jeunes de Madrid ».