«Qu'est-ce que tu fais p*tain ?» : En plein match, Désiré Doué le fait craquer

Voici un talent qui ne vaut plus l'obligation d'être présenté. Et ce, grâce à la renommée qu'il s'est bâtie au fil des mois depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024 et son transfert au PSG en provenance du Stade Rennais dans la foulée. A cette époque, le jeune crack français avait fait sortir de ses gonds une personnalité de l'équipe de France. Elle raconte.

Golden Boy 2025 et MVP de la finale de la dernière Ligue des champions grâce à son doublé et sa passe décisive pour Achraf Hakimi, Désiré Doué est un joueur à part qui est devenu un élément phare à la fois du PSG et de l'équipe de France A. Mais avant de connaître Clairefontaine sous les ordres de Didier Deschamps, Doué est passé par la case Espoirs avec un autre membre de France 98.

Rennes 3 - 1 PSG



🗣️ Benoît Trémoulinas : « Désiré Doué veut directement prendre le ballon et faire la différence tout seul. Ça me dérange un petit peu. »#EDG pic.twitter.com/JgPVHUHFZQ — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 16, 2026

«Qu'est-ce que tu fais p*tain ? Autant directement dégager» Ce qui a permis à l'ancien attaquant latéral du Stade Rennais de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et de décrocher la médaille d'argent avec Thierry Henry aux commandes de l'équipe. En demi-finale des JO face à l'Egypte, l'équipe tricolore olympique était menée sur le score d'un but à zéro. Thierry Henry décidait de lancer Désiré Doué en changeant son dispositif tactique pour une raison précise : la capacité d'élimination de Doué. « Désiré Doué, nous sommes en demi-finale des Jeux Olympiques et nous perdons un but à 0 contre l'Egypte à la maison. Soit nous allons en finale ou non évidemment. Je joue en 4-3-1-2 et je me dis qu'on va devoir jouer avec deux ailiers très haut et que nous allons changer de tactique bien qu'on avait la possibilité de marquer plus tôt et qu'on ne l'a pas fait. Désiré Doué entre en jeu et nous avons tous vu qu'il peut dribbler. Il est costaud, à partir du moment où il est lancé, il n'y a pas de moyen de l'arrêter. Nous prenons le risque de ressortir le ballon de derrière pour te libérer en un contre un et tu remets le ballon en retrait. Qu'est-ce que tu fais p*tain ? Autant directement dégager ».