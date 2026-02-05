Désiré Doué sous pression au PSG ? «Luis Enrique lui en demande beaucoup...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur le toit de l'Europe avec le reste de l'équipe parisienne à Munich en mai dernier, Désiré Doué a vu sa cote de popularité grimper de manière exponentielle. Celui qui a été élu meilleur joueur de la finale de Ligue des champions se trouve être moins inspiré en ce moment avec le PSG, lui valant quelques critiques dans les médias et une pression constante de Luis Enrique aux entraînements ?

MVP de la finale de Ligue des champions contre l'Inter (5-0) le 31 mai dernier avec un doublé et une passe décisive pour Achraf Hakimi avant d'être sacré Golden Boy 2025. L'année de ses 20 ans, Désiré Doué a marché sur l'Europe et la concurrence grâce à ses performances et son palmarès avec le Paris Saint-Germain. Néanmoins, l'international français traverse une période de moins bien ces dernières semaines et a contracté deux blessures depuis le coup d'envoi de la saison.

👨‍⚖️ Me. Rothen défend Désiré Doué : "Il n'a même pas encore 100 mathces de L1, évidemment qu'il a encore faim. Luis Enrique lui en demande beaucoup, il finira la saison en boulet de canon." #RMCLive pic.twitter.com/8CP0f7DFl2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 5, 2026

«Il veut qu'il court beaucoup plus» Les prestations de Désiré Doué sont critiquées dans les médias et notamment sur RMC. Il fut l'objet du procès de Rothen s'enflamme dans l'émission du jour ce jeudi. Jérôme Rothen a défendu l'attaquant du PSG en expliquant que Luis Enrique faisait un travail particulier avec son ailier virevoltant dans l'optique de lui faire retrouver la meilleure forme physique possible. « Je vous donne une petite info. Au quotidien, Luis Enrique lui en demande beaucoup. Il veut qu'il court beaucoup plus pour l'équipe parce qu'il veut qu'il récupère un niveau digne de ce nom, celui qu'il avait l'année dernière ».