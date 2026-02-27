Equipe de France - «Je ne viens plus» : Deschamps lui a menti, c'est fini

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Euro 2016, l'équipe de France a échoué au Stade de France en finale contre le Portugal. Un crève-coeur pour le groupe tricolore et qui plus est à la maison. Une compétition qu'un joueur aurait dû disputer pour ses adieux avec les Bleus. Cependant, le double discours de Didier Deschamps l'a profondément déçu, entraînant une rupture froide avec la sélection.

Didier Deschamps allait disputer sa deuxième compétition, et certainement pas la dernière, en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Au printemps 2016, à l'approche du coup d'envoi de l'Euro sur le sol français, le coach des Bleus apprenait non sans déception le forfait de Raphaël Varane sur blessure. A Clairefontaine, dans le cadre de la préparation de l'Euro, Deschamps récupérait un joueur qui venait de se blesser en finale de coupe nationale avec son club en le faisant apparemment miroiter une participation à la compétition... avant de se rétracter.

«Il y a Didier Deschamps qui me dit : « On ne peut pas prendre de risques »» Invité de beIN SPORTS pour le deuxième épisode de Safe Play après Olivier Giroud, Jérémy Mathieu s'est livré à coeur ouvert à Omar da Fonseca et Nico Colombien. Interrogé sur son lien avec l'équipe de France, l'ancien joueur du FC Barcelone évoque une ombre noire sur le tableau de sa carrière. « L'équipe de France, c'est le « point noir de ma carrière ». J'aurais aimé faire plus de sélections et jouer pour mon pays. Je fais la finale de la Coupe du roi contre Mascherano prend un rouge et je rentre au bout de 15 minutes. Je me pète le mollet et après on va en sélection. Je dis que je me suis blessé et les examens disent que j'en ai pour 10 jours. Arrive le 9ème jour, je vais voir le médecin, je fais les tests et il me dit : « ok, pas de problème ». 10 minutes après, je retourne dans ma chambre et je reçois un appel du médecin qui me dit de revenir dans le bureau. Il y a Didier Deschamps qui me dit : « On ne peut pas prendre de risques »».