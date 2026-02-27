Transfert - Il est délivré après avoir quitté le PSG : «Ça lui a vraiment fait du bien...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG a beau être aujourd'hui l'une des meilleures équipes du monde, il y en a pour certains ça ne s'est pas très bien fini avec le club de la capitale. Quitter Paris a donc été la solution pour ces joueurs en question et pour l'un d'entre eux, changer d'air et partir à l'étranger après le PSG a visiblement été bénéfique.

A 30 ans, Adrien Rabiot évolue aujourd'hui du côté de l'Italie, défendant les couleurs du Milan AC. Poussé vers la sortie par l'OM lors du dernier mercato estival, l'international français a donc rejoint la Lombardie, retrouvant ainsi la Serie A, un championnat qu'il connait très bien. En effet, Rabiot a joué pendant 5 saisons à la Juventus, club qu'il avait rejoint en 2019 suite à la fin de son aventure houleuse avec le PSG.

« Il était peut-être dans sa zone de confort » Entre Adrien Rabiot et le PSG, ça s'est très mal terminé. Mis au placard pendant plusieurs mois étant donné qu'il ne voulait pas prolonger, le Français a dû patienter pour partir libre. En 2019, Rabiot a alors posé ses valises à la Juventus, le début d'un nouveau chapitre qui lui a visiblement fait énormément de bien. En effet, pour 1899 L'Hebdo, Miralem Pjanic, son ancien coéquipier au sein de la Vieille Dame, racontait en 2024 : « C’est un joueur français qui n’avait connu qu’un seul club, là où il a été formé, celui de sa région natale. Il était peut-être dans sa zone de confort. Le public français aussi ne l’a pas jugé à sa juste valeur, en sous-estimant le fait qu’un garçon de son âge s’impose dans une équipe aussi forte et avec autant de très bons joueurs que Paris. En plus, c’est plutôt rare depuis que le Qatar a racheté le club. Sauf qu’avec l’habitude, quand ça se passe sous nos yeux, on se rend moins compte de l’impact et de l’importance des choses ».