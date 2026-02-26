«Ça pue» : Le PSG fait peur, et cette sortie ne va pas rassurer les supporters !

Les semaines passent, et le PSG ne parvient toujours pas à retrouver le niveau qui lui a permis de remporter la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière. Mercredi soir, le club de la capitale a encore tremblé face à l’AS Monaco (2-2) pour son barrage retour, de quoi inquiéter un célèbre consultant.
Cette double confrontation en barrages de Ligue des Champions contre l’AS Monaco fut plus compliquée que prévu pour le PSG. Après l’avoir emporté en Principauté en rattrapant un retard de deux buts au match aller (3-2), la bande de Luis Enrique a finalement concédé le match nul sur la pelouse du Parc des Princes au retour (2-2) et a frissonné jusqu’à la dernière seconde, malgré l'expulsion de Mamadou Coulibaly à la 58e minute. Alors que le PSG est assuré d’affronter un poids lourd en huitièmes de finale, soit Chelsea soit le FC Barcelone, Walid Acherchour ne cache pas son inquiétude.
« Ça pue, il y a trop de signaux »
« Pour moi, ça pue. Il y a trop de signaux. J’attendais ces deux matchs pour me faire une idée du PSG et de la régularité, l’énergie et l’intensité que pouvait déployer cette équipe. On est loin du compte », s’inquiète le consultant dans le Winamax FC, avant de pointer du doigt certains joueurs, à commencer par Matveï Safonov. « Il y a plein de matchs où il n’est pas fautif mais il n’est pas non plus décisif, juge-t-il. Et l’histoire des quatre créateurs, Hakimi, Nuno Mendes, ce ne sont plus des avions, ce sont des Twingos en ce moment. »
« Tu n’as plus la même équipe »
« La même chose avec Vitinha, il est cramé, il a trop joué. Est-ce que tu as une solution à Vitinha aujourd’hui dans ton effectif, même en Ligue 1 ? Non, ce n’est pas la même chose, personne ne peut jouer devant la défense, enchaîne Walid Acherchour. Fabian Ruiz est blessé, Ousmane Dembélé est blessé, donc tu n’as plus Vitinha à 100 %, la gestion de Dembélé qui laisse songeur, les deux avions qui sont deux Twingos, en fait tu n’as plus la même équipe. »
« Si aujourd’hui, ça doit être Barcola, Doué ou Kvaratskhelia qui doivent faire la différence… Et Zaïre-Emery, j’ai beaucoup de respect pour son retour en forme, beaucoup d’humilité et de travail, mais si on parle de lui depuis plusieurs semaines au PSG, ce n’est pas le bon baromètre. C’est que le PSG n’est pas bien, alarme le chroniqueur. J’ai beaucoup critiqué Fabian Ruiz, mais dans la complémentarité avec Neves et Vitinha, je préfère Zaïre-Emery latéral droit en hybride car ce ne sont pas les mêmes schémas, les mêmes plans de jeu, les mêmes triangles. Et globalement au PSG, l’histoire de Kvaratskhelia à droite, Barcola à gauche, ça ne fonctionne pas ». A Luis Enrique de trouver les solutions, et vite, puisque son équipe fera son retour en Ligue des champions le 10 ou 11 mars prochain.