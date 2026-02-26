«Ça pue» : Le PSG fait peur, et cette sortie ne va pas rassurer les supporters !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les semaines passent, et le PSG ne parvient toujours pas à retrouver le niveau qui lui a permis de remporter la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière. Mercredi soir, le club de la capitale a encore tremblé face à l’AS Monaco (2-2) pour son barrage retour, de quoi inquiéter un célèbre consultant.

Cette double confrontation en barrages de Ligue des Champions contre l’AS Monaco fut plus compliquée que prévu pour le PSG. Après l’avoir emporté en Principauté en rattrapant un retard de deux buts au match aller (3-2), la bande de Luis Enrique a finalement concédé le match nul sur la pelouse du Parc des Princes au retour (2-2) et a frissonné jusqu’à la dernière seconde, malgré l'expulsion de Mamadou Coulibaly à la 58e minute. Alors que le PSG est assuré d’affronter un poids lourd en huitièmes de finale, soit Chelsea soit le FC Barcelone, Walid Acherchour ne cache pas son inquiétude.

« Ça pue, il y a trop de signaux » « Pour moi, ça pue. Il y a trop de signaux. J’attendais ces deux matchs pour me faire une idée du PSG et de la régularité, l’énergie et l’intensité que pouvait déployer cette équipe. On est loin du compte », s’inquiète le consultant dans le Winamax FC, avant de pointer du doigt certains joueurs, à commencer par Matveï Safonov. « Il y a plein de matchs où il n’est pas fautif mais il n’est pas non plus décisif, juge-t-il. Et l’histoire des quatre créateurs, Hakimi, Nuno Mendes, ce ne sont plus des avions, ce sont des Twingos en ce moment. »