Deux joueurs du PSG «ne jouent plus», ils sont en danger pour la Coupe du monde ?

Dans seulement quelques mois, les internationaux français s’envoleront pour la Coupe du monde 2026. Mais tout le monde ne pourra pas y participer et la pression commence à monter pour certains, surtout avec la prochaine liste de Didier Deschamps qui arrive bientôt et qui pourrait déjà donner une tendance.
Victorieuse en 2018 et finaliste en 2022, l’équipe de France est clairement présentée comme l’un des favoris de la prochaine Coupe du monde. Et la liste des joueurs qui aimerait y être est très longue ! Mais les places sont comptées et on commence déjà à craindre pour certains...
Qui sera à la Coupe du monde ?
C’est notamment le cas au PSG, où le cas dont tout le monde parle concerne Lucas Chevalier. Recruté à prix d’or l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, l’ancien du LOSC était présenté comme le présent et l’avenir du football français. Mais rien n’est allé comme prévu, puisqu’il a perdu peu à peu sa place de titulaire à Paris, au profit de Matveï Safonov. Et il pourrait également la perdre en équipe de France, surtout avec la grosse concurrence Brice Samba, Robin Risser ou encore Jean Butez, qui réalise une saison très intéressante en Serie A avec Como.
« La question se pose pour Lucas Chevalier et Lucas Hernandez »
A quelques mois de la Coupe du monde l’optimisme est au plus bas pour Lucas Chevalier, mais il ne semble pas être le seul joueur du PSG qui pourrait rater le coche, puisque la situation de Lucas Hernandez est également délicate. « La question se pose pour Lucas Chevalier qui ne joue plus et Lucas Hernandez qui ne joue presque plus… » a expliqué le journaliste Laurent Perrin, dans le chat du Parisien organisé ce mercredi. « La liste de Didier Deschamps annoncée demain jeudi donnera une indication. Mais il n'y a aucun doute pour Désiré Doué ».