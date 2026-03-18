Deux joueurs du PSG «ne jouent plus», ils sont en danger pour la Coupe du monde ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois, les internationaux français s’envoleront pour la Coupe du monde 2026. Mais tout le monde ne pourra pas y participer et la pression commence à monter pour certains, surtout avec la prochaine liste de Didier Deschamps qui arrive bientôt et qui pourrait déjà donner une tendance.

Victorieuse en 2018 et finaliste en 2022, l’équipe de France est clairement présentée comme l’un des favoris de la prochaine Coupe du monde. Et la liste des joueurs qui aimerait y être est très longue ! Mais les places sont comptées et on commence déjà à craindre pour certains...

Mercato - PSG : «Il ne peut pas rester dans ce rôle», ce départ qui risque de chambouler le vestiaire https://t.co/MTfjJdPK2V — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Qui sera à la Coupe du monde ? C’est notamment le cas au PSG, où le cas dont tout le monde parle concerne Lucas Chevalier. Recruté à prix d’or l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, l’ancien du LOSC était présenté comme le présent et l’avenir du football français. Mais rien n’est allé comme prévu, puisqu’il a perdu peu à peu sa place de titulaire à Paris, au profit de Matveï Safonov. Et il pourrait également la perdre en équipe de France, surtout avec la grosse concurrence Brice Samba, Robin Risser ou encore Jean Butez, qui réalise une saison très intéressante en Serie A avec Como.