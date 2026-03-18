PSG - Malaise autour d’un joueur ? Les révélations troublantes d’un journaliste

Le Paris Saint-Germain continue son petit bout de chemin en Ligue des champions avec pour objectif ultime de conserver son titre à la fin de la saison. Avec ou sans un élément clé des victoires de la saison passée ? C’est l’une des questions qui animent le quotidien des salariés du club au Campus PSG…
Une absence qui ne cesse de se prolonger, lui qui a eu un rôle central dans les succès du Paris Saint-Germain glanés la saison dernière tant sur le plan national que continental. Champion d’Europe avant de l’être avec le PSG, il a fait taire plus d’un de ses détracteurs grâce à ses prestations sous le maillot rouge et bleu. Mais depuis plusieurs mois, son état physique interroge. Après une lésion musculaire à l’automne qui l’avait privé des matchs du mois d’octobre, c’est une blessure au genou qui l’éloigne des terrains depuis fin janvier.
«Certains, au club, assurent qu’il pourrait jouer alors que son entourage explique qu’il a encore des douleurs»
Quand est-ce que Fabian Ruiz va bien pouvoir signer son retour à la compétition. Aux abonnés absents depuis la défaite sur la pelouse du Sporting Lisbonne le 20 janvier (1-2), l’international espagnol de 29 ans devrait être déjà revenu ou du moins sur le retour. Il n’en est rien, intrigant un internaute de L’Équipe qui a profité d’un chat avec Loïc Tanzi pour l’interroger sur la situation autour de Ruiz. « Que devient Fabian Ruiz ? Figurez-vous qu’on se le demande aussi. Certains, au club, assurent qu’il pourrait jouer alors que son entourage explique qu’il a encore des douleurs et qu’il ne jouera pas tant qu’il aura ses douleurs. Certains pensent qu’il se protège pour éviter une blessure plus grave avant la Coupe du monde ».
«Le PSG n’est pas très clair autour de ses blessures dernièrement»
D’un côté, quelques voix s’élèveraient au sein du club pour qu’il apparaisse à nouveau dans le groupe de Luis Enrique. Mais dans son entourage, ce n’est pas du tout le même son de cloche avec la Coupe du monde en ligne de mire aux côtés de ses coéquipiers de La Roja. « C’est une possibilité et on peut aussi le comprendre, surtout que l’Espagne fait partie des favorites de la compétition. Globalement, le PSG n’est pas très clair autour de ses blessures dernièrement ». a conclu Loïc Tanzi pendant cette session questions / réponses. Le décor est planté.