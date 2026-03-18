PSG - Malaise autour d’un joueur ? Les révélations troublantes d’un journaliste

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain continue son petit bout de chemin en Ligue des champions avec pour objectif ultime de conserver son titre à la fin de la saison. Avec ou sans un élément clé des victoires de la saison passée ? C’est l’une des questions qui animent le quotidien des salariés du club au Campus PSG…

Une absence qui ne cesse de se prolonger, lui qui a eu un rôle central dans les succès du Paris Saint-Germain glanés la saison dernière tant sur le plan national que continental. Champion d’Europe avant de l’être avec le PSG, il a fait taire plus d’un de ses détracteurs grâce à ses prestations sous le maillot rouge et bleu. Mais depuis plusieurs mois, son état physique interroge. Après une lésion musculaire à l’automne qui l’avait privé des matchs du mois d’octobre, c’est une blessure au genou qui l’éloigne des terrains depuis fin janvier.

🚨 « 𝗢𝗡 𝗔 𝗘𝗡𝗙𝗜𝗡 𝗣𝗨 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧. » a affirmé le staff parisien qui a vu le match du PSG reporté ce week-end.



𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗥𝗘̂𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗙𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 : seuls Fabian Ruiz 🇪🇸 et Quentin Ndjantou… pic.twitter.com/LuGvyE3pdK — Actu Foot (@ActuFoot_) March 16, 2026

«Certains, au club, assurent qu’il pourrait jouer alors que son entourage explique qu’il a encore des douleurs» Quand est-ce que Fabian Ruiz va bien pouvoir signer son retour à la compétition. Aux abonnés absents depuis la défaite sur la pelouse du Sporting Lisbonne le 20 janvier (1-2), l’international espagnol de 29 ans devrait être déjà revenu ou du moins sur le retour. Il n’en est rien, intrigant un internaute de L’Équipe qui a profité d’un chat avec Loïc Tanzi pour l’interroger sur la situation autour de Ruiz. « Que devient Fabian Ruiz ? Figurez-vous qu’on se le demande aussi. Certains, au club, assurent qu’il pourrait jouer alors que son entourage explique qu’il a encore des douleurs et qu’il ne jouera pas tant qu’il aura ses douleurs. Certains pensent qu’il se protège pour éviter une blessure plus grave avant la Coupe du monde ».