Un joueur du PSG fait mieux que Kylian Mbappé et Désiré Doué, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, le PSG a lancé une stratégie qui consiste à miser sur de jeunes joueurs prometteurs, ce qui a clairement porté ses fruits, au point d'effacer des tablettes certains grands noms du club parisien à l'image de Kylian Mbappé, pourtant un spécialiste des records de précocité.

Après une large victoire au Parc des Princes (5-2), le PSG a confirmé sa supériorité en s'imposant de nouveau contre Chelsea, cette fois-ci à Stamford Bridge (3-0). Le club de la capitale français se qualifie donc pour les quarts de finale de la Ligue des champions, avec à la clé un record inattendu pour un joueur formé à Paris.

Senny Mayulu (19 ans et 304 jours) devient le plus jeune joueur à inscrire son 3e but en phase à élimination directe en @ChampionsLeague avec le @PSG_inside devant Désiré Doué (19 ans et 362 jours). #CHEPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) March 17, 2026

Mayulu fait mieux que Mbappé et Doué ! En effet, Senny Mayulu a clos le score mardi soir d'une magnifique reprise du pied gauche qui a terminé sa course dans la lucarne de Robert Sanchez. C'est déjà la troisième fois que le joueur formé au PSG marque en phase à élimination directe de Ligue des champions avec le club parisien après son but en barrages retour contre Brest (7-0) et bien évidemment celui en finale contre l'Inter Milan (5-0). Et c'est du jamais vu. Selon Stats Foot, Senny Mayulu (19 ans et 304 jours) devient effectivement le plus jeune joueur à inscrire son 3e but en phase à élimination directe en C1 devant Désiré Doué (19 ans et 362 jours), qui avait notamment inscrit un doublé en finale de la Ligue des champions. Mais également mieux que Kylian Mbappé qui n'avait pas marqué en phase à élimination directe avec le PSG lors de sa première saison à Paris et avait donc plus de 20 ans lorsqu'il a débloqué son compteur à Paris.