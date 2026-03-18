Un joueur du PSG fait mieux que Kylian Mbappé et Désiré Doué, c'est une surprise !

Depuis quelques années, le PSG a lancé une stratégie qui consiste à miser sur de jeunes joueurs prometteurs, ce qui a clairement porté ses fruits, au point d'effacer des tablettes certains grands noms du club parisien à l'image de Kylian Mbappé, pourtant un spécialiste des records de précocité.
Après une large victoire au Parc des Princes (5-2), le PSG a confirmé sa supériorité en s'imposant de nouveau contre Chelsea, cette fois-ci à Stamford Bridge (3-0). Le club de la capitale français se qualifie donc pour les quarts de finale de la Ligue des champions, avec à la clé un record inattendu pour un joueur formé à Paris.
Mayulu fait mieux que Mbappé et Doué !
En effet, Senny Mayulu a clos le score mardi soir d'une magnifique reprise du pied gauche qui a terminé sa course dans la lucarne de Robert Sanchez. C'est déjà la troisième fois que le joueur formé au PSG marque en phase à élimination directe de Ligue des champions avec le club parisien après son but en barrages retour contre Brest (7-0) et bien évidemment celui en finale contre l'Inter Milan (5-0). Et c'est du jamais vu. Selon Stats Foot, Senny Mayulu (19 ans et 304 jours) devient effectivement le plus jeune joueur à inscrire son 3e but en phase à élimination directe en C1 devant Désiré Doué (19 ans et 362 jours), qui avait notamment inscrit un doublé en finale de la Ligue des champions. Mais également mieux que Kylian Mbappé qui n'avait pas marqué en phase à élimination directe avec le PSG lors de sa première saison à Paris et avait donc plus de 20 ans lorsqu'il a débloqué son compteur à Paris.
Luis Enrique est fan de son groupe
En conférence de presse, Luis Enrique a préféré se concentrer sur la performance d'ensemble de son équipe : « Il n'y a aucun mérite pour l'entraîneur parce qu'ils sont motivés et sérieux, vraiment sérieux. Je le dis sérieusement, leur sérieux c'est naturel. Quand on finit l'entraînement, ils continuent à jouer dans les vestiaires, dans la salle du sport. Et quand tu profites de ta profession, c'est très facile. Ils sont motivés tout le temps, c'est très facile pour moi en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai, hier on a fini l'entraînement sur le terrain, parce que normalement ça ne dure qu'une heure, et ils ont continué à faire l'entraînement à côté de l'autobus. C'est différent, c'est un groupe de joueurs spéciaux. Et c'est tout, c'est un vrai plaisir d'avoir ce type de joueurs. »