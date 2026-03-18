Luis Enrique n'en revient toujours pas : Le PSG a recruté des «joueurs spéciaux»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion d'Europe en titre, le PSG semble enfin avoir relancé la machine comme en témoigne la large victoire contre Chelsea mardi soir à Stamford Bridge (3-0). Après la rencontre, Luis Enrique a ainsi salué la prestation de ses joueurs sur la pelouse londonienne, avec un anecdote qui en dit long.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a vacillé ces dernières semaines dans la quête du doublé. Mais les Parisiens semblent avoir retrouvé leur meilleur niveau au meilleur moment. En effet, le PSG a surclassé Chelsea en huitième de finale de la compétition. Après une large victoire 5 buts à 2 au Parc des Princes, les champions d'Europe ont confirmé à Stamford Bridge mardi soir (3-0). C'est bien la preuve que ce groupe est encore motivé. D'ailleurs, Luis Enrique est toujours très impressionné par un groupe de joueurs qu'il juge spécial.

"C'est incroyable pour nous !" 🗣️



La réaction de Luis Enrique après la qualification du PSG en 1/4 de finale de Ligue des champions obtenue sur la pelouse de Chelsea 💬#CFCPSG | #UCL pic.twitter.com/zxf7ImvxJx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

Luis Enrique encore épaté par ses joueurs « Il n'y a aucun mérite pour l'entraîneur parce qu'ils sont motivés et sérieux, vraiment sérieux. Je le dis sérieusement, leur sérieux c'est naturel. Quand on finit l'entraînement, ils continuent à jouer dans les vestiaires, dans la salle du sport. Et quand tu profites de ta profession, c'est très facile. Ils sont motivés tout le temps, c'est très facile pour moi en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai, hier on a fini l'entraînement sur le terrain, parce que normalement ça ne dure qu'une heure, et ils ont continué à faire l'entraînement à côté de l'autobus. C'est différent, c'est un groupe de joueurs spéciaux. Et c'est tout, c'est un vrai plaisir d'avoir ce type de joueurs », confie-t-il en conférence de presse.