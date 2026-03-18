Luis Enrique n'en revient toujours pas : Le PSG a recruté des «joueurs spéciaux»

Champion d'Europe en titre, le PSG semble enfin avoir relancé la machine comme en témoigne la large victoire contre Chelsea mardi soir à Stamford Bridge (3-0). Après la rencontre, Luis Enrique a ainsi salué la prestation de ses joueurs sur la pelouse londonienne, avec un anecdote qui en dit long.
Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a vacillé ces dernières semaines dans la quête du doublé. Mais les Parisiens semblent avoir retrouvé leur meilleur niveau au meilleur moment. En effet, le PSG a surclassé Chelsea en huitième de finale de la compétition. Après une large victoire 5 buts à 2 au Parc des Princes, les champions d'Europe ont confirmé à Stamford Bridge mardi soir (3-0). C'est bien la preuve que ce groupe est encore motivé. D'ailleurs, Luis Enrique est toujours très impressionné par un groupe de joueurs qu'il juge spécial.
Luis Enrique encore épaté par ses joueurs
« Il n'y a aucun mérite pour l'entraîneur parce qu'ils sont motivés et sérieux, vraiment sérieux. Je le dis sérieusement, leur sérieux c'est naturel. Quand on finit l'entraînement, ils continuent à jouer dans les vestiaires, dans la salle du sport. Et quand tu profites de ta profession, c'est très facile. Ils sont motivés tout le temps, c'est très facile pour moi en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai, hier on a fini l'entraînement sur le terrain, parce que normalement ça ne dure qu'une heure, et ils ont continué à faire l'entraînement à côté de l'autobus. C'est différent, c'est un groupe de joueurs spéciaux. Et c'est tout, c'est un vrai plaisir d'avoir ce type de joueurs », confie-t-il en conférence de presse.
«C'est différent, c'est un groupe de joueurs spéciaux»
Luis Enrique a également affiché sa fierté après la victoire probante du PSG : « Bien sûr, je suis très fier de ce que j'ai vu pendant tout le match. Ça fait du bien. Quand tu gagnes, ce n'est pas que le résultat, c'est la manière dont on a gagné. On est très contents. » En quart de finale, les Parisiens affronteront Liverpool ou Galatasaray. Avantage pour les Turcs, vainqueurs à l'aller 1 à 0.