Mercato - Nayef Aguerd déjà courtisé : L'OM a pris sa décision !

Dans le besoin de vendre afin de rééquilibrer ses comptes, l’OM pourrait en avoir l’opportunité avec Nayef Aguerd. Arrivé l’été dernier en provenance de West Ham, l’international marocain, qui vient de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026, serait courtisé par un club du Golfe, mais s’en séparer de ne serait pas dans les plans de Marseille.
Depuis l’élimination aux tirs au but face à Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France le 4 mars dernier, Nayef Aguerd n’est plus apparu sous le maillot de l’OM. Victime d’une pubalgie qui l’a contrarié tout au long de la saison, le défenseur âgé de 30 ans a ensuite décidé de se faire opérer, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, qu’il ne disputera finalement pas.
Aguerd s’explique après son forfait avec le Maroc
En effet, à trois jours de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face au Brésil, Nayef Aguerd a déclaré forfait pour la compétition jeudi. Le joueur de l’OM sera remplacé par Marwane Saadane (34 ans, Al-Fateh). Comme il l’a expliqué dans un message publié sur Instagram, « il ne s’agit pas d’une rechute » et l’international marocain (64 sélections) se sent « de mieux en mieux jour après jour », mais lui et le staff du Maroc ont jugé que son « niveau de performance actuel n’était pas suffisant pour pouvoir aider l’équipe ».
L’OM compte sur Aguerd la saison prochaine
Nayef Aguerd devrait donc être à la disposition de l’OM à la reprise de l’entraînement et pourrait retrouver Bruno Genesio, qu’il a connu pendant un an et demi à Rennes. Les contours du futur effectif de Marseille sont encore flous et personne ne semble intransférable, mais La Provence indique tout de même que se séparer de lui n’est pas une priorité pour la direction marseillaise. Si un club du Golfe dont l’identité n’a pas été révélée est intéressé, l’OM aimerait repartir avec Nayef Aguerd la saison prochaine, lui qui a été recruté l’année dernière en provenance de West Ham contre 23M€.