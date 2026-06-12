Mercato - Nayef Aguerd déjà courtisé : L'OM a pris sa décision !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le besoin de vendre afin de rééquilibrer ses comptes, l’OM pourrait en avoir l’opportunité avec Nayef Aguerd. Arrivé l’été dernier en provenance de West Ham, l’international marocain, qui vient de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026, serait courtisé par un club du Golfe, mais s’en séparer de ne serait pas dans les plans de Marseille.

Depuis l’élimination aux tirs au but face à Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France le 4 mars dernier, Nayef Aguerd n’est plus apparu sous le maillot de l’OM. Victime d’une pubalgie qui l’a contrarié tout au long de la saison, le défenseur âgé de 30 ans a ensuite décidé de se faire opérer, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, qu’il ne disputera finalement pas.

Aguerd s’explique après son forfait avec le Maroc En effet, à trois jours de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face au Brésil, Nayef Aguerd a déclaré forfait pour la compétition jeudi. Le joueur de l’OM sera remplacé par Marwane Saadane (34 ans, Al-Fateh). Comme il l’a expliqué dans un message publié sur Instagram, « il ne s’agit pas d’une rechute » et l’international marocain (64 sélections) se sent « de mieux en mieux jour après jour », mais lui et le staff du Maroc ont jugé que son « niveau de performance actuel n’était pas suffisant pour pouvoir aider l’équipe ».