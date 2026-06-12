«Nous espérons...» : Ousmane Dembélé valide la piste Zidane pour l’après-Deschamps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Didier Deschamps va quitter les Bleus au terme de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Zinedine Zidane est le grand favori pour devenir le prochain sélectionneur. Un choix validé par Ousmane Dembélé, très élogieux au moment d’évoquer l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Déjà présent à la tête des Bleus pour les éditions 2014, 2018 et 2022, Didier Deschamps connaît sa quatrième et dernière Coupe du monde avec l’équipe de France. Le natif de Bayonne s’apprête à laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane, grand favori pour sa succession. Un choix qui ravit déjà Ousmane Dembélé, dithyrambique à l’égard de la légende des Bleus.

« Nous espérons pouvoir accueillir un jour Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France » « Je l’ai affronté quand il entraînait le Real Madrid et que j’étais à Barcelone. C’est le plus grand, une véritable icône du football français, s’est enflammé l’attaquant du PSG, interrogé par Marca à quelques jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (le 16 juin). C’est un entraîneur exceptionnel qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec Madrid. Nous espérons pouvoir l’accueillir un jour sur le banc de l’équipe de France. Je suis convaincu qu’il ferait un travail formidable, car c’est un gagnant né. »