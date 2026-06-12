«Nous espérons...» : Ousmane Dembélé valide la piste Zidane pour l’après-Deschamps !

Alors que Didier Deschamps va quitter les Bleus au terme de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Zinedine Zidane est le grand favori pour devenir le prochain sélectionneur. Un choix validé par Ousmane Dembélé, très élogieux au moment d’évoquer l’ancien entraîneur du Real Madrid.
Déjà présent à la tête des Bleus pour les éditions 2014, 2018 et 2022, Didier Deschamps connaît sa quatrième et dernière Coupe du monde avec l’équipe de France. Le natif de Bayonne s’apprête à laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane, grand favori pour sa succession. Un choix qui ravit déjà Ousmane Dembélé, dithyrambique à l’égard de la légende des Bleus.
« Nous espérons pouvoir accueillir un jour Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France »
« Je l’ai affronté quand il entraînait le Real Madrid et que j’étais à Barcelone. C’est le plus grand, une véritable icône du football français, s’est enflammé l’attaquant du PSG, interrogé par Marca à quelques jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (le 16 juin). C’est un entraîneur exceptionnel qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec Madrid. Nous espérons pouvoir l’accueillir un jour sur le banc de l’équipe de France. Je suis convaincu qu’il ferait un travail formidable, car c’est un gagnant né. »
« Didier Deschamps a énormément apporté »
Ousmane Dembélé n’en oublie pas pour autant l’apport de Didier Deschamps depuis sa nomination en 2012. « Didier Deschamps a énormément apporté à l'équipe de France au fil des ans. Il a joué un rôle crucial pour nous tous. Sur le plan personnel, il a marqué ma carrière, car c’est le seul sélectionneur que j’ai eu. Il nous a toujours donné de bons conseils et a toujours été là pour nous féliciter ou nous encourager. C’est tout simplement un entraîneur incroyable, salue le numéro 7 de l’équipe de France. Son palmarès international avec les Bleus est exceptionnel : une Coupe du monde, une Ligue des Nations et plusieurs finales. Même s’il y a eu des revers, il occupera toujours une place au sommet du panthéon des entraîneurs français. Nous sommes ravis de l’avoir parmi nous et espérons terminer cette aventure en beauté. Lui et son staff partagent la même ambition d’aller jusqu’au bout de la compétition, mais il faudra rester très concentrés car rien ne sera facile. »