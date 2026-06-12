Mercato - Ça va bouger pour Didier Deschamps : «L’embarras du choix»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps vit ses toutes dernières semaines dans la peau de sélectionneur de l’équipe de France, poste qu’il quittera au terme de cette Coupe du Monde 2026. Impossible de savoir pour l'instant de quoi sera fait la suite de sa carrière d'entraîneur, mais un journaliste affirme que Deschamps aura l'embarras du choix sur le marché dans les prochains mois.

Dans un large entretien accordé au quotidien espagnol MARCA jeudi, Didier Deschamps s'est confié sur son avenir une fois que son règne en tant que sélectionneur de l'équipe de France se terminera cet été : « Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Demain, c'est la Coupe du Monde. Je me suis toujours considéré comme étant au service de l'équipe de France. J'ai besoin de récupérer. Ce que je sais, c'est qu'après chaque compétition, il faut récupérer. Non, sauf une fois, à Doha, car c'était en novembre. Je n'exclus rien, mais si je pense qu'il vaut mieux me reposer, je me reposerai », a indiqué Deschamps, qui ne manquera pas de propositions pour la suite de sa carrière après les Bleus.

« Il devrait avoir l’embarras du choix » Le journaliste Elton Mokolo a évoqué le sujet mercredi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport : « Difficile d’imaginer Deschamps autrement que sélectionneur ? Oui parce qu’il va faire un nouveau métier. S’il revient dans le football de club, il fera un nouveau métier parce qu'il serait jugé tous les trois jours avec l’aura de Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du monde. C'est vrai que la transition s’il venait à revenir, elle serait peut-être un peu plus compliquée. Des projets après la Coupe du monde ? Il devrait avoir l’embarras du choix », a-t-il expliqué, affirmant donc que Didier Deschamps croulera sous les propositions de clubs et de sélections nationales après son départ de l'équipe de France.