Michael Olise affole le mercato : Une autre star du Bayern Munich sur le départ ?

Amadou Diawara

Alors que le PSG et le Real Madrid seraient sur les traces de Michael Olise, le Bayern pourrait également perdre Harry Kane cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, l'international anglais aurait du mal à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. Ce qui n'aurait pas échappé à plusieurs clubs, prêts à profiter de la situation pour formuler des offres XXL.

En plus du Real Madrid, le PSG aimerait également arracher Michael Olise au Bayern lors du prochain mercato estival. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Olivier Ménard dans l'émission L'Equipe du soir ce mercredi. « Le PSG cible (Michael) Olise. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de faire signer l'ailier meneur du Bayern cet été. Le Bayern l'a déclaré intransférable, mais Paris pense quand même pouvoir (le recruter), et veut tenter le deal cet été », a révélé le journaliste français. A en croire Sam Khiat, le PSG aurait les moyens de rafler la mise sur ce dossier.

Bayern : Ça coince pour la prolongation d'Harry Kane « Si c'est mission impossible pour le PSG de recruter Michael Olise cet été ? Non, ce n'est pas mission impossible. Pourquoi ? Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais aujourd'hui, le PSG est capable d'être sur ce marché-là. Quand un président annonce un joueur intransférable, c'est complètement faux. A partir d'un certain montant, ils ouvrent la porte quoi qu'il arrive. Il y a aussi la volonté du joueur à un moment donné. Et aujourd'hui, le PSG est attractif sur l'aspect sportif. Tous les joueurs ont envie de jouer dans cette équipe-là. Qui plus est, Olise est Français. Ils ont raison d'être sur ce profil-là. La porte n'est pas fermée. Ils ont la capacité financière de pouvoir le faire », a jugé Sam Khiat, agent de joueurs.