Mercato : «Le PSG cible Michael Olise», la bombe lâchée à L'Equipe du soir !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait sur la piste d'un attaquant français qui réalise des prouesses ces derniers mois. En effet, le club de la capitale serait sur la piste de Michael Olise. Pour rappel, le joueur du Bayern est sous contrat jusqu'au 30 juin 2029.

Le PSG compte plusieurs joueurs de l'équipe de France dans son effectif : six pour être précis. En effet, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Désiré Doué font partie du groupe de Luis Enrique. Parmi eux, cinq ont été convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique). Lucas Chevalier étant le seul à être resté à Paris.

«Le Bayern l'a déclaré intransférable, mais...» D'après les informations de L'Equipe du Soir, divulguées par Olivier Ménard ce mercredi, le PSG souhaiterait recruter un septième international français, à savoir Michael Olise. « Le PSG cible (Michael Olise). Le double champion d'Europe s'est mis en tête de faire signer l'ailier meneur du Bayern cet été. Le Bayern l'a déclaré intransférable, mais Paris pense quand même pouvoir (le recruter), et veut tenter le deal cet été », a révélé le journaliste français.