Mercato - PSG : Discussions confirmées pour un transfert à 25M€ !

Dès la fin de la saison et son doublé en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est retrouvé au centre de tous les débats de mercato, avec plusieurs grands noms qui pourraient débarquer. Mais c’est surtout sur le front des départs que les choses pourraient bouger, puisqu’ils sont nombreux à vouloir quitter le club parisien.
En l’espace d’un an, le PSG s’est affirmé comme le meilleur club de la planète football. Mais cela ne veut pas forcément dire que tous les joueurs veulent y évoluer, puisqu’on a récemment appris que Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid n’était pas vraiment très chaud pour rallier Paris.
Déjà plusieurs départs au programme
Ce n’est pas tout, puisqu’il y a également des Parisiens qui ne voudraient plus jouer au PSG ! Cela semble notamment être le cas de Gonçalo Ramos, qui en a marré d’être la doublure d’Ousmane Dembélé et voudrait trouver un club capable de lui offrir une place de titulaire. Il n’est pas seul, puisque ces derniers jours l’avenir de Kang-In Lee a également fait parler. Arrivé en juillet 2023 et sous contrat jusqu’en juin 2028, il aimerait lui aussi quitter Paris, même s’il a été l’un des plus fidèles soldats de Luis Enrique.
Kang-In Lee se rapprocherait de l’Atlético de Madrid
Mais où pourrait rebondir l’international sud-coréen ? Son nom a plusieurs fois été évoqué en Premier League, mais l’ancien du FC Valence et de Majorque pourrait plutôt retrouver la Liga. Plusieurs sources ont en effet assuré que l’entourage de Kang-In Lee serait en discussion avancée avec l’Atlético de Madrid, qui pourrait bientôt présenter une offre autour des 25M€ au PSG. « Je maintiens que l'Atlético est le favori pour Kang-in Lee » a déclaré encore tout récemment le spécialiste mercato Matteo Moretto, au micro de Radio MARCA. « Il souhaite rejoindre l'Atlético. Des discussions sont déjà en cours avec ses représentants ».