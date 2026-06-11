Mercato - PSG : Discussions confirmées pour un transfert à 25M€ !

Axel Cornic

Dès la fin de la saison et son doublé en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est retrouvé au centre de tous les débats de mercato, avec plusieurs grands noms qui pourraient débarquer. Mais c’est surtout sur le front des départs que les choses pourraient bouger, puisqu’ils sont nombreux à vouloir quitter le club parisien.

En l’espace d’un an, le PSG s’est affirmé comme le meilleur club de la planète football. Mais cela ne veut pas forcément dire que tous les joueurs veulent y évoluer, puisqu’on a récemment appris que Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid n’était pas vraiment très chaud pour rallier Paris.

Déjà plusieurs départs au programme Ce n’est pas tout, puisqu’il y a également des Parisiens qui ne voudraient plus jouer au PSG ! Cela semble notamment être le cas de Gonçalo Ramos, qui en a marré d’être la doublure d’Ousmane Dembélé et voudrait trouver un club capable de lui offrir une place de titulaire. Il n’est pas seul, puisque ces derniers jours l’avenir de Kang-In Lee a également fait parler. Arrivé en juillet 2023 et sous contrat jusqu’en juin 2028, il aimerait lui aussi quitter Paris, même s’il a été l’un des plus fidèles soldats de Luis Enrique.