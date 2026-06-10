Mercato - OM : Un discours inquiétant pour la prochaine recrue marseillaise ?

Après la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l'OM peut désormais entamer sa reconstruction. Le mercato estival s'annonce très animé à Marseille. Qui rejoindra notamment l'effectif olympienne ? Selon les derniers échos, une signature serait imminente, celle de Sacha Lung en provenance de Strasbourg. Alors que le défenseur central français de 18 ans est annoncé comme très prometteur comme certains, d'autres n'ont pas le même discours.
Si le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, l'OM aurait déjà avancé sur différents dossiers pour se renforcer. Une signature serait même bien engagée avec le club phocéen. En effet, selon les récents échos, l'arrivée de Sacha Lung à Marseille pourrait prochainement voir le jour. Actuellement à Strasbourg, le défenseur central de 18 ans a choisi de quitter libre son club, malgré l'opportunité de prolonger. Lung serait donc attendu à l'OM, mais attention à ne pas trop s'emballer à son sujet.
« Il a du potentiel mais... »
Annoncé à l'OM, Sacha Lung a été présenté par certains comme un joueur très prometteur. Est-ce réellement le cas ? Pour But Football Club, une source proche de Strasbourg est venue relativiser ce discours, expliquant : « Contrairement à ce qui se dit, ce n’est pas une grande perte pour le RC Strasbourg. Oui, il a du potentiel mais il n’était pas un premier choix en défense centrale puisque deux joueurs plus jeunes que lui sont passés devant. Et pour le retenir, les dirigeants lui ont fait une proposition misérable ».
Greenwood, le premier à partir ?
Sacha Lung pourrait donc prochainement devenir la première recrue estivale de l'OM. Mais en parallèle, le club phocéen doit également vendre pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est ainsi que le premier à partir pourrait être Mason Greenwood. Plus grosse valeur marchande à Marseille, l'Anglais est annoncé partant. L'AS Rome en aurait notamment fait sa priorité, mais encore faut-il que les deux clubs se mettent d'accord alors que l'OM attendrait 55M€, bonus compris.