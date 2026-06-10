Mercato - OM : Un discours inquiétant pour la prochaine recrue marseillaise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l'OM peut désormais entamer sa reconstruction. Le mercato estival s'annonce très animé à Marseille. Qui rejoindra notamment l'effectif olympienne ? Selon les derniers échos, une signature serait imminente, celle de Sacha Lung en provenance de Strasbourg. Alors que le défenseur central français de 18 ans est annoncé comme très prometteur comme certains, d'autres n'ont pas le même discours.

Si le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, l'OM aurait déjà avancé sur différents dossiers pour se renforcer. Une signature serait même bien engagée avec le club phocéen. En effet, selon les récents échos, l'arrivée de Sacha Lung à Marseille pourrait prochainement voir le jour. Actuellement à Strasbourg, le défenseur central de 18 ans a choisi de quitter libre son club, malgré l'opportunité de prolonger. Lung serait donc attendu à l'OM, mais attention à ne pas trop s'emballer à son sujet.

« Il a du potentiel mais... » Annoncé à l'OM, Sacha Lung a été présenté par certains comme un joueur très prometteur. Est-ce réellement le cas ? Pour But Football Club, une source proche de Strasbourg est venue relativiser ce discours, expliquant : « Contrairement à ce qui se dit, ce n’est pas une grande perte pour le RC Strasbourg. Oui, il a du potentiel mais il n’était pas un premier choix en défense centrale puisque deux joueurs plus jeunes que lui sont passés devant. Et pour le retenir, les dirigeants lui ont fait une proposition misérable ».