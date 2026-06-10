PSG, Real Madrid... Le transfert de Julian Alvarez est annoncé !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez ne voudrait plus défendre les couleurs de l'Atlético de Madrid. En froid avec Diego Simeone, l'attaquant argentin estime que le jeu des Colchoneros ne lui correspond plus. Souhaitant jouer au FC Barcelone, Julian Alvarez disposerait d'un pré-accord pour un transfert à hauteur de 150M€.

Transféré à l'Atlético de Madrid lors de l'été 2024, Julian Alvarez voudrait prendre le large lors du prochain mercato. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Joseba Larrañaga. « Le joueur argentin ne veut plus porter la tunique rojiblanca parce qu’il ne s’entend plus avec Diego Simeone. Il considère que, pour se développer, le jeu de l’Atlético n’est plus celui qu’il lui faut. (…) Alvarez avait un pré-accord pour aller au Barça en échange de 150M€. Que s’est-il passé ? Le Barça a offert seulement 100M€, à payer en plusieurs fois. L’Atlético a refusé. C’est là que Florentino Pérez a surgi et a offert 150M€ », a révélé le journaliste de la Cadena COPE.

«Julian Alvarez ne veut plus porter la tunique rojiblanca» Pour rappel, le Real Madrid a annoncé ce mardi qu'il avait dégainé une offre pour boucler le transfert de Julian Alvarez. « Le Real Madrid C. F. annonce qu'après la réunion du Conseil d'Administration tenue aujourd'hui, il a présenté une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l'avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur », a communiqué le club merengue sur son site officiel. Déterminé à rejoindre le FC Barcelone, Julian Alvarez aurait rassuré les hautes sphères blaugrana.