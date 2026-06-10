PSG - Real Madrid : Pour le transfert de Julian Alvarez, ce sera 500M€ !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'Atlético de Madrid en 2025-2026, Julian Alvarez aurait alerté à la fois le PSG et le Real Madrid. En ce qui concerne le club merengue, il a formulé une offre de 150M€ à son voisin madrilène. Toutefois, les Colchoneros ont repoussé l'offre, ne comptant pas laisser partir leur numéro 19 pour moins de 500M€.

Lors de l'été 2024, le PSG a tenté de boucler la signature de Julian Alvarez, qui était barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City. Toutefois, l'international argentin a préféré signer à l'Atlético de Madrid, qui a déboursé environ 75M€ pour faire plier la direction des Citizens.

Transfert d'Alvarez : L'Atlético a repoussé l'offre de 150M€ du Real Malgré son échec avec Julian Alvarez il y a deux ans, le PSG aurait décidé de retenter sa chance. Toutefois, les hautes sphères parisiennes seraient en concurrence avec le Real Madrid. D'ailleurs, comme l'a communiqué le club merengue ce mardi, il a formulé une offre à l'Atlético de Madrid pour rafler la mise sur ce dossier. Toutefois, les Colchoneros auraient repoussé la proposition de la Maison-Blanche, refusant catégoriquement de baisser le prix de Julian Alvarez.