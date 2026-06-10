Mercato - Mason Greenwood sur le départ : Qui l’OM doit recruter cet été pour le remplacer ?

La rédaction

L’OM va monter son nouveau projet cet été. Avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à sa tête, le club phocéen devrait construire une nouvelle équipe. Certains joueurs devraient d’ailleurs partir cet été, à l’instar de Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans est convoité par l’AS Roma et Fenerbahçe. Mais qui la formation marseillaise doit-elle recruter pour le remplacer ? C’est notre sondage du jour !

Après une saison minée par les crises et les polémiques, l’OM prépare un nouveau projet. Pablo Longoria et Medhi Benatia ne sont plus. Désormais, ce sont Stéphane Richard et Grégory Lorenzi qui vont officier à la tête du club phocéen. Une toute nouvelle équipe devrait donc être construite. Et afin d’éviter des problèmes financiers, des joueurs devraient partir. Mason Greenwood pourrait notamment être amené à faire ses valises. L’attaquant de 24 ans serait convoité par l’AS Roma et Fenerbahçe. Et la direction marseillaise se serait déjà penchée sur la question de sa succession.

Armand Laurienté pour remplacer Mason Greenwood à l'OM ? D’après la presse italienne, l’OM aurait notamment des vues sur Armand Laurienté. Le profil du joueur de Sassuolo plairait aux pensionnaires de la Ligue 1. Seulement, le club de Serie A réclamerait 25M€ pour l’ancien du FC Lorient et aurait même déjà refusé une première offre de 15M€ de Besiktas. La formation olympienne aurait donc encore toutes ses chances pour le joueur de 27 ans. Mais ce ne serait pas la seule piste d’actualité.