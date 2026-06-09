Igor Paixão transféré après Greenwood : L’annonce qui va calmer l’OM

Axel Cornic

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais ça s’emballe déjà autour de l’Olympique de Marseille, avec deux gros départs. La presse italienne a en effet récemment annoncé que Mason Greenwood se rapprocherait de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini, qui aurait également tâté le terrain pour son coéquipier Igor Paixão.

Doit-on s’attendre à un véritable exode ? Après l’échec de la dernière saison, des nombreux départs sont annoncés à l’OM, mais la nouvelle direction devra tout de même garder un effectif solide pour débuter un nouveau cycle. Mais ce n’est pas un, mais bien deux gros transferts qui ont été évoqués ces derniers jours...

Greenwood vers la Roma Les médias italiens ont beaucoup parlé de l’intérêt de l’AS Roma pour Mason Greenwood, grande priorité de l’entraineur Gian Piero Gasperini en ce mercato estival. Il existerait déjà un accord entre le club romain et l’ailier de 24 ans, avec un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 4M€ net, ce qui est assez proche de ce qu’il gagne à l’OM. Les discussions tourneraient désormais autour de l’indemnité de transfert, avec les dirigeants marseillais qui réclameraient entre 50 et 55M€, ce qui semble pour le moment être jugé trop élevé à Rome.