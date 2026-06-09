Mercato - OM : Le remplaçant de Mason Greenwood est proposé... pour moins de 10M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, il est très probable que l'OM soit contraindre de vendre Mason Greenwood, annoncé proche de l'AS Roma. Par conséquent, le club phocéen pourrait se mettre en quête de son successeur. Et Benoit Trémoulinas recommande à l'OM de miser sur Ilan Kebbal.

L'avenir de Mason Greenwood ne devrait plus s'écrire à l'OM. Et pour cause, le club phocéen doit impérativement vendre afin d'équilibrer ses comptes, et l'ailier anglais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif marseillais. L'AS Roma serait le club le mieux placé pour recruter puisque d'après la presse italienne, il aurait même dit oui à la Louve. Mais si ce transfert va renflouer les caisses du club, il va surtout laisser un vide important sur le terrain. Un vide qu'il faudra combler par le recrutement d'un nouveau joueur, tout en se montrant malin puisque les finances de l'OM ne permettent pas d'envisager un gros transfert. Dans cette optique, Benoit Trémoulinas recommande aux Marseillais de miser sur Ilan Kebbal, qui vient de réaliser une excellente saison avec le Paris FC, et qui, selon l'ancien international français, devrait être disponible pour moins de 10M€. Ce qui représenterait un énorme coup.

Trémoulinas conseille Kebbal à l'OM « Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10M€, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM », confie-t-il au micro de Winamax avant d'en rajouter une couche, en précisant qu'Ilan Kebbal conviendrait très bien au jeu de Bruno Genesio.