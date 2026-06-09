Départ du PSG : Kolo Muani prêt à aller au bras de fer pour son transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Retour à la case départ pour Randal Kolo Muani qui sort de deux prêts successifs à la Juventus et à Tottenham. Attendu au PSG, il ne devrait pas passer l’été à Paris, n’entrant pas dans les plans de son entraîneur Luis Enrique. Les deux hommes semblent être sur la même longueur d’onde au vu du projet de Kolo Muani pour son mercato révélé par la presse transalpine.

Randal Kolo Muani a bouclé son deuxième prêt loin du PSG. Après ses six mois à la Juventus, c’est à Tottenham que le Paris Saint-Germain a envoyé l’international français pour l’intégralité de la saison. Néanmoins, ce ne fut pas une expérience pleine de réussite puisqu’il n’a inscrit qu’un seul et unique but en 30 matchs de Premier League pour quatre buts en neuf rencontres de Ligue des champions. Et maintenant ? Le prêt convenu entre le PSG et Tottenham n’incluait pas d’option d’achat.

Kolo Muani de retour de son prêt à Tottenham De retour à Paris pour cette coupure estivale, lui qui n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour représenter l’équipe de France à la Coupe du monde, Randal Kolo Muani fait parler de lui dans les médias. La Gazzetta dello Sport annonce dans ses colonnes du jour que la Juventus aurait l’intention de redessiner les contours de son secteur offensif. Jonathan David et Lois Openda n’ayant pas apporté satisfaction, leurs départs ne seraient pas à écarter. Ce qui offre une ouverture à Kolo Muani, prêt à prendre son destin en main.