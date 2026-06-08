PSG - Transfert de Kolo Muani : Le refus catégorique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Randal Kolo Muani va faire son retour au PSG après son prêt à Tottenham qui ne s'est pas vraiment révélé concluant. Néanmoins, Luis Enrique ne compte pas sur lui et son transfert semble inévitable. La Juventus est prête à l'accueillir, mais refuse catégoriquement de répondre aux exigences du PSG.

Ce sera encore l'un des feuilletons de l'été du côté du PSG. En effet, Luis Enrique ne compte plus sur Randal Kolo Muani qui était passé proche d'un transfert définitif à la Juventus l'été dernier avant d'être contraint de trouver un plan B en urgence. C'est ainsi qu'il a été prêté à Tottenham où sa saison a tourné au fiasco. Par conséquent, ce n'est pas encore cette fois que Luis Enrique souhaitera s'appuyer sur l'international français.

La Juventus refuse de lâcher 40M€ pour Kolo Muani Et comme l'été dernier, c'est la Juventus qui tient la corde pour le recruter. Randal Kolo Muani a laissé un très bon souvenir à Turin où il avait évolué six mois entre janvier et juin 2025. Par conséquent, selon les informations du Corriere dello Sport, une réunion doit prochainement se tenir entre le PSG et la Vieille Dame pour avancer dans les négociations. Toutefois, alors que les Parisiens réclament 40M€ pour lâcher Randal Kolo Muani, la Juve aurait refusé catégoriquement de répondre aux exigences du PSG. L'idée des Turinois serait plutôt de lâcher entre 30 et 35M€.