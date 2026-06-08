«Il n’y a qu’une chose dont je suis sûr...» : Didier Deschamps lâche une réponse pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre de s’engager où il le souhaite dans quelques semaines, dès la fin du parcours de l’équipe de France au Mondial (16 juin – 19 juillet), Didier Deschamps n’exclut aucune piste pour son avenir. Dans un entretien accordé à plusieurs quotidiens régionaux, le sélectionneur des Bleus s’est prononcé sur son départ.

Nommé à la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps s’apprête à laisser sa place au terme de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. L’identité de son successeur fait peu de doute avec le retour attendu de Zinedine Zidane chez les Bleus, son grand rêve depuis sa reconversion comme entraîneur. En revanche, l’avenir de Didier Deschamps est bien plus incertain.

« Je ferai quelque chose d’autre » Interrogé sur le sujet par la presse régionale à quelques jours du début de la Coupe du monde, dont Sud-Ouest, Didier Deschamps a confirmé qu’il n’écartait aucune option pour la suite. « Je l’ai décidé et j’espère que ce sera le plus tard possible. Je ne suis pas inquiet. Je suis privilégié, j’ai la liberté de choisir l’après. Je ne m’interdis rien. Sans être nostalgique, il n’y a qu’une chose dont je suis sûr : l’équipe de France va me manquer. Elle a fait partie de ma vie quatorze ans d’affilée, puis onze ans avant (comme joueur, NDLR). Je ferai quelque chose d’autre. Aujourd’hui, je ne sais pas quoi, mais je sais que ça sera bien aussi », confie le sélectionneur des Bleus.