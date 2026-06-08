OM - Départ de Mason Greenwood : Son transfert retardé par un seul homme ?

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood pourrait bientôt quitter l’Olympique de Marseille, avec plusieurs clubs déjà prêts à lui dérouler le tapis rouge. Cela semble être le cas de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperin aurait réclamé sa signature après avoir réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais un premier feuilleton se dessine déjà du côté de Marseille. Star de l’équipe, Mason Greenwood est en effet annoncé sur le départ, avec un possible transfert autour des 50M€. Et ce serait un énorme coup, puisque si les rumeurs se confirment, l’Anglais deviendrait la plus grosse vente de toute l’histoire de l’OM.

« S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir » Dès l’officialisation de son arrivée, le nouveau directeur sportif de l’OM d’ailleurs été questionné sur un possible départ de Greenwood, lors de ce mercato estival. « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir » a déclaré Grégory Lorenzi. « Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ». Et un club semble déjà prêt à faire une offre.