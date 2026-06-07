Mercato - PSG : Un transfert à 92M€ déjà acté ?

Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale aurait donc activé plusieurs pistes sur le mercato, dont celle menant à Mateus Fernandes. Le transfert du milieu offensif de West Ham semble d’ailleurs d’ores et déjà acté.

Et si le PSG mettait la main sur un autre crack portugais après Joao Neves, Vitinha et Nuno Mendes ? Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens auraient donc coché plusieurs noms sur leur liste, dont celui de Mateus Fernandes. Le profil du milieu offensif de 21 ans collerait avec celui recherché par les Rouge-et-Bleu. Et son transfert semble d’ores et déjà acté.

Mateus Fernandes va quitter West Ham D’après les informations de Caught Offside, Mateus Fernandes devrait quitter West Ham quoi qu’il arrive à cause de la relégation. Le crack portugais aurait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir. En Premier League, le jeune joueur de 21 ans serait suivi par Manchester United et Chelsea. Arsenal a même été lié au dossier il y a quelques jours. Le PSG risque donc d’avoir de la concurrence pour l’international lusitanien.