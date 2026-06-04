Transfert à 100M€ : La recrue parfaite est annoncée pour Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s'apprête à vivre un mercato estival qui pourrait être relativement agité, notamment en ce qui concerne le secteur offensif. Plusieurs éléments sont annoncés sur le départ et seront donc forcément remplacés. Il est notamment question d'un vif intérêt du PSG pour Eli Junior Kroupi, qui sort d'une saison pleine avec Bournemouth. Certains consultants estiment qu'il s'agirait d'un renfort idéal pour la philosophie de jeu de Luis Enrique.

Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee... Plusieurs éléments offensifs du PSG semblent bien partis pour changer d'air cet été et devront donc être remplacés numériquement. Les spéculations vont bon train à ce sujet, et les noms de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ont été évoqués avec insistance ces derniers jours. Et il semblerait que l'attaquant français ait les faveurs des observateurs, qui estiment qu'il serait idéal pour le PSG.

« Il a totalement le profil Luis Enrique » C'est notamment le cas de Walid Acherchour qui s'est exprimé sur Eli Junior Kroupi au PSG dans l’After Foot, sur RMC : « Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Kroupi serait beaucoup plus dans le style Désiré Doué. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système », indique Acherchour.