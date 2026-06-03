Un phénomène du PSG enflamme le mercato, son entourage réagit sur un possible départ !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Mathis Jangéal pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. En fin de contrat le 30 juin, le crack de 17 ans partira librement et gratuitement s'il ne rempile pas. Si le PSG lui a proposé un premier contrat professionnel, Mathis Jangéal aurait la cote sur le marché. Et comme l'a affirmé son clan, aucune décision n'a été prise pour le moment.

En fin de contrat le 30 juin, Mathis Jangéal pourrait ne plus faire long feu au PSG. Formée à Paris, la pépite de 17 ans changera de club librement et gratuitement cet été si elle ne prolonge pas. Consciente de la situation, la direction parisienne lui aurait proposé un premier contrat professionnel, comme révélé par L'Equipe. Mais alors qu'il aurait la cote sur le marché, Mathis Jangéal n'a pas encore accepté la proposition du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Signature de Jangéal : Le PSG bataille avec des clubs allemands et portugais D'après les indiscrétions de L'Equipe, Mathis Jangéal aurait deux admirateurs en Allemagne, à savoir Hambourg et Stuttgart. De surcroit, trois clubs portugais seraient également sur les traces du jeune milieu de terrain. D'une part, le média français cite le FC Porto et Braga. D'autre part, Record, ajoute Famalicão dans la liste des prétendants du joueur. Mais à en croire les proches de Mathis Jangéal, sondés par L'Equipe, aucune décision définitive n'a été prise quant à son avenir.