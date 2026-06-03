Transfert au PSG : Le juste prix d'Eli Junior Kroupi en-dessous des 100M€ !

La finale de la Ligue des Champions étant désormais passée et remportée, le PSG peut à nouveau se concentrer sur le marché des transferts. Et cet été, le club de la capitale aurait prévu de se montrer très actif. A la recherche d'un attaquant, Paris ferait les yeux doux à Eli Junior Kroupi. Alors qu'on parle d'un transfert à 100M€ pour le joueur de Bournemouth, son juste prix serait inférieur à cela.
Après avoir remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG a annoncé son envie de réaliser le triplé comme le Real Madrid de Zinedine Zidane avait pu le faire. Pour y arriver, Luis Enrique devrait avoir le droit à plusieurs renforts lors de ce mercato estival. Différents postes sont ciblés, notamment celui d'attaquant. Après avoir pensé à Julian Alvarez, pas très chaud à l'idée de venir, le PSG pourrait finalement se rabattre sur Eli Junior Kroupi. Le fait est que l'ancien de Lorient aujourd'hui à Bournemouth ne sera pas donné...
Bournemouth gourmand pour Kroupi
Eli Junior Kroupi retrouvera-t-il la Ligue 1 lui l'ancien joueur de Lorient ? Si le PSG veut mettre la main sur le jeune attaquant français talentueux, il faudra sortir le chéquier. En effet, un an après le transfert d'Illia Zabarnyi, Bournemouth risque de demander une énorme somme au club de la capitale. Cela pourrait même atteindre les neuf chiffres puisque selon certains échos, les Cherries réclameraient 100M€ pour laisser filer Kroupi à l'occasion du mercato estival à venir.
Une valeur marchande à 89M€ ?
Financièrement, le PSG ne devrait pas avoir de mal à aligner une telle somme. Mais est-ce pour autant le juste prix d'Eli Junior Kroupi ? Selon une étude menée par l'Observatoire du Football, la valeur de l'attaquant de Bournemouth serait en réalité inférieure à 100M€. Elle serait en revanche pas très loin puisque Kroupi atteindrait les 89M€. A voir maintenant à combien un transfert du joueur de 19 ans pourrait se régler...