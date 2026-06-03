Transfert au PSG : Le juste prix d'Eli Junior Kroupi en-dessous des 100M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La finale de la Ligue des Champions étant désormais passée et remportée, le PSG peut à nouveau se concentrer sur le marché des transferts. Et cet été, le club de la capitale aurait prévu de se montrer très actif. A la recherche d'un attaquant, Paris ferait les yeux doux à Eli Junior Kroupi. Alors qu'on parle d'un transfert à 100M€ pour le joueur de Bournemouth, son juste prix serait inférieur à cela.

Après avoir remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG a annoncé son envie de réaliser le triplé comme le Real Madrid de Zinedine Zidane avait pu le faire. Pour y arriver, Luis Enrique devrait avoir le droit à plusieurs renforts lors de ce mercato estival. Différents postes sont ciblés, notamment celui d'attaquant. Après avoir pensé à Julian Alvarez, pas très chaud à l'idée de venir, le PSG pourrait finalement se rabattre sur Eli Junior Kroupi. Le fait est que l'ancien de Lorient aujourd'hui à Bournemouth ne sera pas donné...

Bournemouth gourmand pour Kroupi Eli Junior Kroupi retrouvera-t-il la Ligue 1 lui l'ancien joueur de Lorient ? Si le PSG veut mettre la main sur le jeune attaquant français talentueux, il faudra sortir le chéquier. En effet, un an après le transfert d'Illia Zabarnyi, Bournemouth risque de demander une énorme somme au club de la capitale. Cela pourrait même atteindre les neuf chiffres puisque selon certains échos, les Cherries réclameraient 100M€ pour laisser filer Kroupi à l'occasion du mercato estival à venir.