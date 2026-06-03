Mercato : Dans quelques heures, «le premier gros transfert du Real Madrid» sera annoncé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques jours des élections présidentielles du Real Madrid, Florentino Pérez se prépare à repartir pour un nouveau mandat avec une idée particulière en tête : recruter les meilleurs joueurs. Dans les prochaines heures, et plus spécifiquement jeudi, le dirigeant annoncera la première grosse recrue du club. Teasing.

Et si le Real Madrid changeait de président le dimanche 7 juin prochain ? C’est une possibilité puisque les socios merengue voteront pour reconduire Florentino Pérez à la tête de la Casa Blanca ou bien le remplacer par son opposant Enrique Riquelme. Que ce soit l’emblématique patron du Real Madrid ou bien le dirigeant de COX Energy, tous deux promettent déjà de belles signatures pendant le mercato estival. Riquelme a notamment évoqué son souhait de faire venir le Ballon d’or 2024 : Rodri.

En pleine campagne présidentielle pour sa réélection, Florentino Pérez prépare du lourd pour cet été Après la RTVE, Florentino Pérez a poursuivi sa campagne électorale dans les médias avec une interview accordée à El Espanol. L’occasion pour lui de brièvement s’attarder sur le mercato d’été qui attend le Real Madrid après une saison blanche de l’équipe madrilène pourtant habituée à se battre pour les plus beaux trophées chaque année. D’après les propos tenus par Pérez, les supporters du club vont connaître la première signature de l’été qui s’annonce chaud dans la capitale espagnole.