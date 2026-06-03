Transfert de Greenwood : L’OM prépare quelque chose d’historique !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait quitter l'OM dès le prochain mercato estival, qui ouvrira ses portes le 15 juin. En effet, l'AS Rome compterait faire tout son possible pour s'attacher les services du numéro 10 de Frank McCourt. Ouvert à l'idée de vendre Mason Greenwood, le propriétaire de l'OM aimerait boucler une vente record.

Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses affaires extra-sportives, Mason Greenwood a signé à l'OM lors de l'été 2024. En effet, le club olympien a fait plier la direction des Red Devils grâce à une offre à hauteur de 26M€. Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 de Frank McCourt pourrait prendre le large dès cet été.

Transfert de Greenwood : L'AS Rome va contacter l'OM Selon les informations de Sky Sport, divulguées par Gianluca Di Marzio sur X, l'AS Rome serait déterminée à recruter Mason Greenwood lors du prochain mercato estival, qui va ouvrir ses portes le 15 juin. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, les Giallorossi compteraient faire tout leur possible. D'ailleurs, des discussions seraient programmés dans les prochains jours avec l'OM, qui aurait d'ores et déjà fixé son prix sur ce dossier. En effet, Frank McCourt voudrait encaisser un chèque de plus de 50M€. Si la Roma accepte de débourser un tel prix, le propriétaire de l'OM réalisera une vente record. Pour rappel, le transfert de Michy Batshuayi à Chelsea est actuellement l'opération la plus chère de l'histoire du club marseillais, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. L'international belge ayant été cédé pour une somme proche de 39M€ lors de l'été 2016.