Grégory Lorenzi : La réponse très cash de l’OM à l’OGC Nice

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM a officialisé jeudi la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OGC Nice ne compte pas se laisser faire. Comme expliqué par Jean-Pierre Rivère, il s’était déjà engagé avec le Gym au préalable et une discussion sera nécessaire avec Marseille, qui n’a pas l’intention de discuter avec qui que ce soit.

Après la victoire de l’OGC Nice vendredi en barrage face à l’ASSE et donc le maintien du club en Ligue 1, Jean-Pierre Rivère a évoqué le cas Grégory Lorenzi. Devenu officiellement le directeur sportif de l’OM jeudi dernier, le Corse âgé de 42 ans devait dans un premier temps rejoindre le Gym, avec lequel il avait même déjà signé un contrat, ce que « Marseille sait très bien », selon le président des Aiglons.

« On discutera avec Marseille » « Quand quelqu’un ne souhaite plus venir au club, on peut comprendre et on ne cherchera pas à le retenir. Mais il y a un club qui s’appelle l’OM, qui sait qu’on a un contrat signé, et s’ils ne savent pas, je leur enverrai le contrat. Il faudra qu’on puisse discuter. Ce ne sont pas des pratiques qui se font. Quand vous avez quelqu’un qui a signé un contrat ailleurs, vous devez interrompre vos discussions. Je pensais sincèrement que l’OM discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2, ce qui était une possibilité du contrat et ça ne me choquait pas. Je crois qu’ils lui ont signé son contrat. On discutera avec Marseille », a déclaré Jean-Pierre Rivère.