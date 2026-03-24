PSG - Un possible «scandale» annoncé sur RMC : «Ça va partir dans tous les sens…»

Axel Cornic

Très critiqué cette saison, le Paris Saint-Germain s’est réveillé au meilleur des moments, avec une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais le plus dur est à venir, surtout que pour une fois le titre en Ligue 1 n’est pas encore assuré, avec le RC Lens qui s’avère être un adversaire sérieux.

C’est une nouvelle fin de saison riche en émotions qui se dessine pour les Parisiens. Grâce à une prestation de très haut niveau, l’obstacle des huitièmes de finale de Ligue des Champions a été passé haut la main par le PSG et désormais, tous les yeux sont tournés vers les quarts de finale. Mais avant ça, il faudra régler un dossier assez délicat...

Kylian Mbappé : L'accusation qui est tombée sur RMC après son départ du PSG https://t.co/GyBqxAmCPy — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Le PSG veut reporter, Lens pas d’accord Comme pour la rencontre entre les deux huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG souhaiterait en effet reporter le match de Ligue 1 du 11 avril prochain, face au RC Lens. Mais l’actuel deuxième du championnat ne semble pas du tout disposé à accepter cette demande, mettant en avant ses propres objectifs sportifs. Le verdict de la Ligue de football professionnelle est attendu pour ce jeudi 26 mars, mais en attendant ce sujet enflamme les débats.