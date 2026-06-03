«Si ça doit passer par une période inactive…» : Didier Deschamps prêt à faire une pause après l’équipe de France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après 14 années passées sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps va très bientôt quitter son poste pour se tourner vers une nouvelle aventure, mais laquelle ? Interrogé sur son avenir, l’ancien entraîneur de l’OM a indiqué ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet et n’a pas écarté la possibilité d’attendre un peu avant d’occuper de nouvelles fonctions.

À l’occasion du match amical entre l’équipe de France et la Côte d’Ivoire qui se jouera jeudi à la Beaujoire, Didier Deschamps a été interrogé par d’autres anciens membres du FC Nantes, dans le cadre d’un entretien accordé à Ouest-France. Il y avait notamment Antoine Kombouaré, qui lui a posé une question à laquelle il a du mal à échapper depuis un certain temps : que fera-t-il après les Bleus ?

« Je n’ai pas pris de décision pour l’après » « Je ne sais pas. Je n’ai pas pris de décision pour l’après. Je sais que ce sera différent et que l’équipe de France va me manquer. Je ne m’interdis rien. Si ça doit passer par une période inactive… Je sais en tout cas que je resterai dans le football, sous une forme ou une autre. Il y a différents rôles. Je ne vais pas m’inventer musicien, danseur ou pâtissier. Mais je verrai après la compétition, donc le plus tard possible. Besoin de couper ? Quand on est sélectionneur, il y a des périodes de coupure, notamment après les grandes compétitions. Mais comme je suis en pleine forme et que je récupère vite… En tout cas, je suis un privilégié, car j’ai la chance de pouvoir choisir », a répondu Didier Deschamps.