Transfert à 20M€ : C'est fait, Fabrizio Romano annonce le nom de la première recrue de l'été au Real Madrid !

Axel Cornic

Après deux saisons blanches, le président Florentino Pérez a l’intention de tout changer au Real Madrid, en commençant par l’entraineur. C’est en effet José Mourinho qui devrait débarquer à la place d’Alvaro Arbeloa et on connait déjà sa première recrue, avec un accord total annoncé par le spécialiste mercato Fabrizio Romano.

Avant l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid raflait tout sur son passage. Ainsi, on pensait logiquement que ça allait être encore plus fort avec la star française. C’est finalement tout l’inverse qui s’est passé, puisque depuis sa signature le club madrilène n’a plus remporté le moindre trophée majeur, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire parler.

La révolution est lancée au Real Madrid C’est trop pour un club comme le Real Madrid, où l’on annonce une énorme révolution pour redresser la barre. Un premier pas important aurait été fait, puisque plusieurs sources annoncent une arrivée imminente de José Mourinho. Treize ans après son départ, le Special One aurait déjà trouvé un accord pour un contrat de deux ans. Ce dossier est toutefois lié à l’élection présidentielle qui aura lieu le 7 juin prochain, avec Florentino Pérez qui semble toutefois favori à sa propre succession pour le moment.