«Je ne pars pas à la retraite» : Didier Deschamps répond cash pour son avenir après la Coupe du monde 2026

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs appelés afin de disputer la Coupe du monde 2026, après laquelle il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Interrogé sur son avenir après cette compétition, le technicien français a assuré qu’il ne partirait pas à la retraite et que tout était ouvert pour la suite.
On connaît désormais les 26 joueurs qui partiront aux États-Unis afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, du 11 juin au 19 juillet. Le sélectionneur des Bleus a réservé quelques surprises, avec les présences de Jean-Philippe Mateta, Maxime Lacroix et Robin Risser, tandis qu'Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani, ainsi que Lucas Chevalier, sont les grands absents de sa liste.
«Si des gens sont inquiets, je ne pars pas à la retraite»
Une compétition particulière pour Didier Deschamps, puisqu’elle sera sa dernière à la tête de l’équipe de France. Après 14 ans, l’ancien entraîneur de l’OM quittera son poste une fois le Mondial 2026 terminé, peu importe le résultat final, ce qu’il a de nouveau confirmé ce jeudi sur le plateau de TF1. Reste à savoir quelle sera la suite pour lui, mais une chose est sûre : il ne prendra pas sa retraite.
«Je ne m'interdis rien»
« Ça a fait partie de ma vie pendant 14 ans d'affilée. Mais si des gens sont inquiets, je ne pars pas à la retraite (sourire) », a assuré Didier Deschamps. « J'aurai une vie. Le plus important, c'est la Coupe du monde, mais je ferai autre chose après. Je n'ai pas pris de décision, ce sera quelque chose de différent. » Il aura le « privilège de pouvoir choisir » ce qu’il veut faire. Pourrait-il prendre les rênes d’une autre sélection ? « Je ne m'interdis rien », a-t-il répondu. Un autre club, lui qui est passé par l’AS Monaco, la Juventus et l’OM ? « Je ne m'interdis rien. Ça fait partie des options qui peuvent se présenter », a ajouté Didier Deschamps.